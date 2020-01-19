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Ovacık Kayak Merkezinde hafta sonu yoğunluğu

Tunceli'de kış turizmi açısından cazibe merkezi haline gelen Ovacık Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluk yaşandı.

19.01.2020 12:44 | Son Güncelleme: 19.01.2020 13:38Ovacık Kayak Merkezinde hafta sonu yoğunluğu
'de kış turizmi açısından cazibe merkezi haline gelen Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluk yaşandı.

Gençlik ve Bakanlığınca 5 yıl önce 5 milyon liralık yatırım ile Ovacık ilçesinde hizmete sunulan 1500 rakımlı kayak merkezi, hem turizm hem de sportif alanda kente katkı sağlıyor.
Öveçler köyü mevkisinde yer alan, kristal kar kalitesiyle yılın dört ayı kayak yapma imkanı sunan kayak merkezi, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, İzmir ve İstanbul başta olmak üzere birçok kentten kayakseverin uğrak yeri oluyor.
Hafta sonu tatili için kayak merkezine gelen ziyaretçiler, Munzur Dağları'nın eşsiz manzarası karşısında, çevresi meşe ormanlarıyla kaplı pistte kayak ve snowboard yapıp kızaklarıyla karın tadını çıkarıyor.
Ziyaretçilerden Baran Barış Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta sonu tatilini değerlendirmek için kayak merkezine geldiğini söyledi.
Kayak merkezini çok güzel bulduğunu belirten Kılıç, "Kar kalitesi ve pist çok güzel. Munzur Dağları'nın bembeyaz görüntüsü karşısında kayak yapma keyfini yaşayıp eğlenceli vakit geçiriyoruz." dedi.
Aleyna Sönmez de günübirlik kayak merkezine gelip arkadaşlarıyla doyasıya kayak yaptığını anlattı.

Kayak Merkezi, Tunceli, Ovacık, Güncel

Kaynak: AA

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