Haberler » Spor » Ovacık'ta amatör spor haftası etkinlikleri

Ovacık'ta amatör spor haftası etkinlikleri

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde amatör spor haftası kapsamında bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

12.10.2019 10:55Ovacık'ta amatör spor haftası etkinlikleri
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde amatör spor haftası kapsamında bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

Ovacık İlçe Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından kapalı spor salonunda amatör spor haftası nedeniyle paten, bayrak koşusunun yanı sıra müzik dinletisi gerçekleştirildi. Ovacık Kaymakamı Selçuk Haskırış, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hasan Şahin, İlçe Emniyet Amiri Samet Doğan, kurum amirleri, öğrenci ve vatandaşların katıldığı etkinlikte dereceye giren sporculara ödüller verildi. - TUNCELİ

Tunceli, Ovacık, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
11:06 İzlanda'da isyan ve Türkiye beklentisi!
11:05 Kavun tarlasından Avrupa Şampiyonası'na
11:03 Muhammed Farah'tan "doping yapmadım" savunması
10:55 Ovacık'ta amatör spor haftası etkinlikleri
10:56 Acun Ilıcalı milli maçta coştu! Burak ve Emre...
10:46 Nevşehir Belediyesi'nden Enver Cenk Şahin'e büyük destek
10:46 Fransa'da stadın yarısı kırmızı beyaz olacak!
12.10.2019 11:08:44