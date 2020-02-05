Haberler » Güncel » Ovacık'ta kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı - Haber

Ovacık'ta kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı.

05.02.2020 09:54 | Son Güncelleme: 05.02.2020 09:54Ovacık'ta kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı
'nin ilçesinde aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı.
Kış mevsiminin sert geçtiği 1500 rakımlı yerleşim yeri Ovacık'ta, iki gündür aralıklarla etkisini artıran kar yağışı birçok köy, mahalle ve sokak yolunu ulaşıma kapattı.

Kar kalınlığının bazı kesimlerde 1,5 metreye ulaştığı ilçede, vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde birikintileri temizledi.
Çetin kış koşullarının yaşandığı ilçede, besiciler de kar yağışına rağmen hayvanlarının bakımını aksatmamak için yoğun çaba harcıyor.
Karla mücadele ekipleri, ilçedeki yolları açık tutabilmek ve kapalı olanları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Tunceli, Ovacık, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:01  Yasemin Erbil kimdir? Yasemin Erbil kaç yaşında, nereli?
10:47  YKS 2020 başvuruları başlıyor! YKS başvuru ücreti ne kadar? YKS başvurusu nasıl yapılır?
10:38  Dut pekmezi nedir? Dut pekmezi faydaları nelerdir? Dut pekmezi nasıl yapılır?
10:17  Bensu Soral kimdir? Bensu Soral kaç yaşında, nereli?
10:12  Bekçi maaşları ne kadar? 2020 Bekçi alımı, Bekçi başvurusu yap
5.02.2020 11:29:22