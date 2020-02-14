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Ovacık'ta kar kalınlığı 2 metreye ulaştı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yoğun kar yağışı ile soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiledi.

14.02.2020 10:12 | Son Güncelleme: 14.02.2020 10:12Ovacık'ta kar kalınlığı 2 metreye ulaştı
'nin ilçesinde yoğun kar yağışı ile soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiledi.
Kış mevsiminin sert geçtiği 1500 rakımlı yerleşim yeri Ovacık'ta, bir süredir devam eden ve son iki gündür aralıklarla etkisini artıran kar yağışı, birçok köy ve mahalle yolu ile sokağı ulaşıma kapattı.
Kar kalınlığının bazı kesimlerde 2 metreye ulaştığı ilçede, vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önündeki kar birikintilerini temizledi.

Karla mücadele ekipleri, ilçe merkezi ve köy yollarının açılması için yoğun çaba gösteriyor.

Yöre sakinlerinden Aysel , AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede çetin geçen kışın hayatı zorlaştırdığını belirtti.
Kar yağışından dolayı yolların kapandığını vurgulayan Karataş, "Sürekli evlerimizin önünde biriken karları temizliyoruz. Soğuk nedeniyle de evlerimizdeki sular da donuyor." dedi.

Karataş, Tunceli, Ovacık, Güncel

Kaynak: AA

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