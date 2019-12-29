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Ovacık'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde aralıklarla etkili olan kar, yaşamı olumsuz etkiliyor.

29.12.2019 09:56 | Son Güncelleme: 29.12.2019 09:56 Ovacık'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
'nin ilçesinde aralıklarla etkili olan kar, yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı ilçede, evlerin çatısı ve ağaçlar beyaza büründü, bir çok köy yolu ulaşıma kapandı.
Vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi, sürücü ve yayalar da cadde ve sokaklarda yürümekte zorlandı. İlçedeki besiciler ise kar yağışına rağmen hayvanların ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun mesai harcadı.
Karayolları 86. Şube Şefliği, belediye ve İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, ilçe merkezi ve köy yollarında çalışma yürüttü.

Tunceli, Ovacık, Güncel

Kaynak: AA

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