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Ovacık'ta mavi kardelenler göz alıcı güzellikleriyle doğaya renk kattı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde ilkbaharın gelişiyle açan mavi kardelenler doğaya renk kattı.

06.04.2020 10:32 | Son Güncelleme: 06.04.2020 10:32
Ovacık'ta mavi kardelenler göz alıcı güzellikleriyle doğaya renk kattı

Tunceli 'nin Ovacık ilçesinde ilkbaharın gelişiyle açan mavi kardelenler doğaya renk kattı.


Munzur Vadisi Milli Parkı, Munzur Gözeleri, Kırkmerdiven Şelaleleri ve Mercan Vadisi'nin bulunduğu 1500 rakımlı Ovacık'ta, çetin geçen kış mevsimi sonrası gelen baharla eşsiz doğal güzellikler oluştu.

İlçeye bağlı Sarıtosun köyü mevkisinde, ormanlık alanda karların erimesiyle açan ve bilimsel adı "scilla siberica" olan mavi kardelenler doğayı süsledi.

Baharın yeşil tonları ve kar örtüsü ile bütünleşerek göz alıcı bir güzellik sunan kardelenler, yöredeki fotoğraf sanatçılarının ilgisini çekiyor.

Zarifliğiyle dikkati çeken mavi kardelenlere konan arı ve kelebekler de ayrı bir güzellik oluşturuyor.

Yöre sakinlerinden Nihat Derman, AA muhabirine, Ovacık'ın ilkbaharda doğasıyla göz kamaştırdığını söyledi.


Çetin bir kışı geride bıraktıklarını belirten Derman, "İlçemiz ilkbahar aylarında bir başka güzel oluyor. Bunun sebebi de yüzlerce çeşit çiçeğin açması. Doğamız şu an çok güzel ve yemyeşil. Munzur dağlarında halen kar var ve ovada baharın güzellikleri yaşanıyor." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Munzur Vadisi, Tunceli, Munzur, Ovacık, Güncel
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