Ovacuma'da Fidanlar Toprakla Buluştu

Kaynak: İHA

Safranbolu Orman işletme Müdürlüğü tarafından Orman Haftası nedeni ile Ovacuma İlkokulunda düzenlenen törende fidanlar toprakla buluşturuldu.Programa, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer ve eşi Miray Ürkmezer, 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanı Albay İsa Çakmak, İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Burak Ören, İl Emniyet Müdürü Osman Gül, Orman İşletme Müdürü Sema Altunay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, öğretmen ve öğrenciler ile orman işletmesi personeli katıldı.Okul toplantı salonunda Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan programın açılışında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, "Dünyanın en kıymetli etkenlerinden birisi olan ormanlarımız ekolojik yaşamın sürdürülmesi ve devamında da önemli bir yere sahip. Bunun yanı sıra dünyadaki teknolojik gelişmeler ormanlarımızı tehdit altında bırakmaktadır. Bu tehdidin bertaraf etmek için ise bu hazineye sürekli yenilerinin eklenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda Orman Haftası çerçevesinde hem bu bilincin oluşturulması hem de geleceğe bu hazinenin aktarılmasının anlamlı olduğunu düşünmekteyim. Konu ile ilgili kaymakamımızın artarak devam eden destekleri bulunmakta" ifadelerini kullandı.Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer ise, "Tüm Türkiye'de olduğu gibi bizle Safranbolu'da da çeşitli etkinliklerle bu haftayı değerlendirmeye çalışıyoruz. En iyi değerlendirme de çocuklarla oluyor. Çünkü çocuklara ormanı, ağaç sevgisini ne kadar erken yaşta aşılarsanız, onları ne kadar çok erken yaşta orman ve ağaçla tanıştırırsak biliyoruz ki bu güne kadar iyi bir şekilde gelen ormanlar gelecek nesillere de daha iyi bir şekilde ulaşacaktır. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl, Fidanlar ve Çocuklar Birlikte Büyüyor Projesi çerçevesinde Safranbolu'muzda öğrenim gören tüm çocuklarımız için fidan diktik ve bir orman oluşturduk. Yine Orman İşletme Müdürlüğümüz sağ olsun oraya her geçen gün biraz daha fazla fidan dikerek katkıda bulunuyor" dedi.Okul bahçelerinin daha da fazla ağaçla tanışması için çaba sarf ettiklerini kaydeden Ürkmezer, "Bu vesile ile bu okulumuzda da 100 fidanı toprakla buluşturduk. Aslında en güzel etkinlik ve hediye bir fidanın hediye edilmesidir. Biz çeşitli vesilelerle Safranbolu'da fidan dağıtımları gerçekleştiriyoruz. Aslında ormanı koruma, ormana sahip çıkma bizim geleneğimiz de var. Bu Karabük gibi iller de daha çok var. Çünkü Karabük yüzde 72 ile orman oranı ile Türkiye'deki en yüksek il. Yine malumunuz cumhurbaşkanımız, Ekim ayında bir ağaçlandırma kampanyası başlattı. Türkiye'de son 15 yılda dikilen fidan sayısını göz önünde bulundurursak ki, milyarlarca fidandan bahsediyoruz. Nasıl ki öğrenmenin yaşı toksa, ağaçlara sahip çıkmanın da yaşı yok" diye konuştu.Konuşmaların ardından orman ile ilgili sinevizyon gösterimi yapılırken, orman haftası ile ilgili düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. - KARABÜK