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Overwatch'ın Bir Sonraki Kahramanı Echo Açıklandı

Overwatch, çeşitli karakter tasarımları ve zengin, derin oyun mekaniğine sahip olan rekabetçi takım tabanlı bir bilgisayar oyunu.

Overwatch'ı

19.03.2020 11:33 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:33
Overwatch'ın Bir Sonraki Kahramanı Echo Açıklandı
Overwatch, çeşitli karakter tasarımları ve zengin, derin oyun mekaniğine sahip olan rekabetçi takım tabanlı bir bilgisayar oyunu.

Overwatch'ın yeni kahramanı Echo'nun oldukça ilginç bir geçmişi var. Dr. Mina Liao'nun zihninden yaratılmış yapay bir zekâ olan Echo'nun Mart ayı sonunda piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Blizzard Entertainment, Overwatch'ın bir sonraki kahramanının, hem animasyonlu kısa "Reunion" da hem de Overwatch 2 için "Zero Hour" kısa filminde görülen bir karakter olan Echo olduğunu duyurdu. Karakterin yeni bir kahraman olarak, kim olduğunu ve nasıl geldiğini anlatan yepyeni bir başlangıç hikayesi var.

Dr. Mina Liao'nun Zihninden Yaratılan Bir Yapay Zekâ

Yeni kahramanın tanıtım videosunda, Echo'nun Overwatch örgütünün altı kurucu üyesinden ve omniklerin yaratılmasına yardımcı olan insanlardan biri olan Dr.Mina Liao'nun zihninden oluşturulan yapay bir zekâ yapısı olduğu anlaşılıyor. Bu karakterin büyük Overwatch hikayesine nasıl uyum sağladığını ve oyunda canlı kaldığında, oyunun kendisini nasıl etkileyeceğini görmek ilginç olacak. Overwatch 2'nin henüz bir çıkış tarihi yok ancak orijinal Overwatch, Xbox One, PlayStation 4 ve PC'de mevcut.

Kaynak: Tamindir

Etiketler : Teknoloji

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