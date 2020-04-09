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Oxfam: Covid-19 salgınıyla yarım milyar kişi daha yoksullaşabilir

Uluslararası sivil toplum kuruluşu Oxfam'ın yayınladığı "Yoksulluk Değil, Onurlu Bir Yaşam" raporunda, Covid-19 salgını dolayısıyla gelişmekte olan ülkelere acil yardım yapılmaması durumunda, yarım milyar kişinin daha yoksulluğa itilebileceği uyarısı yapıldı.

09.04.2020 12:48 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:48
Oxfam: Covid-19 salgınıyla yarım milyar kişi daha yoksullaşabilir

Uluslararası sivil toplum kuruluşu Oxfam'ın yayınladığı "Yoksulluk Değil, Onurlu Bir Yaşam" raporunda, Covid-19 salgını dolayısıyla gelişmekte olan ülkelere acil yardım yapılmaması durumunda, yarım milyar kişinin daha yoksulluğa itilebileceği uyarısı yapıldı.

Oxfam, gelecek hafta düzenlenecek Dünya Bankası, IMF ve G20 Maliye Bakanları toplantısı öncesinde dünya liderlerini, yoksul ülkeleri ve yoksul toplumları salgın karşısında ayakta tutabilmek amacıyla "Herkes İçin Ekonomik Kurtarma Paketi" üzerinde anlaşmaya çağırdı.

Oxfam'ın "Yoksulluk Değil, Onurlu Bir Yaşam" raporundaki analizlere göre, hükümetlerin virüsün yayılımını önlemek için durdurdukları ekonomik faaliyetler sebebiyle küresel nüfusun %6 ila 8'i yoksullaşabilir.

Bu durum, yoksulluğa karşı yürütülen küresel mücadelenin on yıl geriye gitmesi, Orta Doğu ve Kuzey Afrika gibi bazı bölgelerde ise 30 yıl geriye gitmesi anlamına geliyor. Küresel nüfusun yarısı salgın sonrasında yoksulluk sınırının altına düşebilir.

Oxfam'ın önerdiği "Herkes İçin Acil Kurtarma Paketi"nde, yoksul ülkelerin gelirlerini kaybedenlere nakit yardımlar yapabilmeleri ve kırılgan küçük işletmelerin kurtarılması isteniyor. Bunun yapılabilmesi için gereken finansman kaynakları şöyle sıralanıyor:

"Gelişmekte olan ülkelerin 1 trilyon dolarlık 2020 yılı borç ödemelerinin acil olarak iptal edilmesi. Örneğin, Gana'nın 2020 yılına ait dış borç ödemelerinin iptal edilmesi durumunda hükümet 6 ay boyunca ülkedeki 16 milyon çocuk, engelli ve yaşlıya ayda 20 dolarlık nakit yardım yapabilir.

"Ülkelerin ihtiyaç duyduğu fonların acil olarak artırılması için en az 1 trilyon dolarlık yeni uluslararası rezerv yaratılması. Bu kaynak örneğin Etiyopya hükümetinin, sağlık harcamalarını yüzde 45 artırmasına yetebilir ve ülkenin 630 milyon dolarlık kaynağa erişmesini sağlayabilir."

Oxfam'ın Genel Müdürü Jose Maria Vera, bu gelişmelere ilişkin olarak şu çağrıyı yaptı:

"Salgının sebep olduğu ekonomik sıkıntılar küresel olarak hissediliyor.

"Ancak, halihazırda yaşam mücadelesi veren yoksul ülkelerdeki yoksul insanlar için, bu süreçte daha da yoksullaşmalarını önleyebilecek güvenlik ağları yok.

"G20 Maliye Bakanları, IMF ve Dünya Bankası, gelişmekte olan ülkelere yoksul ve kırılgan toplulukları rahatlatmak için acilen bir nakit aktarımı yapmalı.

"Gelişmekte olan ülkelerin 2020'ye ait tüm borç ödemelerini acil olarak durdurmalı ve diğer borç veren kurumları da aynısını yapmaya teşvik etmeli.

"Ayrıca 1 trilyon dolar değerinde özel rezerv yürürlüğe sokmalı."


Kaynak: DHA

Etiketler: Sivil Toplum Kuruluşu, Koronavirüs, Ekonomi
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