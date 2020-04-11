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Oxfam Yemen Müdürü Sıddıki: "Yemen'de Kovid-19'un görülmesi ülkeye yıkıcı bir darbedir"

İngiltere merkezli insani yardım kuruluşu Oxfam, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Yemen'de görülmesini "yıkıcı bir darbe" olarak tanımladı.

11.04.2020 16:20 | Son Güncelleme: 11.04.2020 16:20
Oxfam Yemen Müdürü Sıddıki:
İngiltere merkezli insani yardım kuruluşu Oxfam, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Yemen 'de görülmesini "yıkıcı bir darbe" olarak tanımladı.
Oxfam Yemen Müdürü Muhsin Sıddıki, yaptığı yazılı açıklamada, "Beş yıl süren çatışmaların ardından ve kötü sağlık sorunlarından muzdarip Yemen'deki ilk Kovid-19 vakasının teyit edilmesi ülkede yıkıcı bir darbedir." ifadelerine yer verdi.
Yemen'de 17 milyondan fazla insanın temiz suya ulaşamadığını vurgulayan Sıddıki, şunları kaydetti:
"Yemen'de yerlerinden edilmiş insanlar, çadır ve kamplarda yaşayan milyonlarca kişi için sosyal izolasyon ve Kovid-19'a karşı alınması gereken hijyen ve tedbirlerin gerçekleşmesi çok zor. Ülkeye gelen birçok yardım malzemesinin azalmasıyla birlikte salgının yayılması uçurumun kenarında yaşayan milyonlarca insan için bir felaket."
Yemen'deki sağlık merkezlerinin sadece yarısının tam kapasitede çalıştığını ve ülkede önemli miktarda tıbbi personel, ilaç ve ekipman eksikliğinin bulunduğunu vurgulayan Sıddiki, ülkeye insani yardımların güvenli bir şekilde ulaşması için çatışan tüm tarafların en kısa zamanda ateşkesi kabul etmeleri gerektiğinin altını çizdi.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Yemen'de 9 Nisan'dan itibaren 2 haftalık tek taraflı ateşkes ilan etmişti.
Husilerden ise koalisyon güçlerinin bu girişimine yönelik bir açıklama gelmedi.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.
Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
Yemen'in doğusundaki Hadramevt vilayetinde cuma sabahı ilk koronavirüs vakasının tespit edildiği duyurulmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: İngiltere, Yemen, Güncel
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