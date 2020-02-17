Oxford'a girmek imkansız değil

Uluslararası Eğitim Danışmanlık firması Studylon, "En iyi okullara nasıl girilir?", " İngiltere 'de yaşam ve eğitim fırsatları", "İngiltere'de yatılı okul ve avantajları", "İngiltere'de en iyi okullar hangileri?" konularının anlatılacağı seminer ile Türkiye'ye geliyor.

İngiltere'de üniversite eğitimi hakkında bilgi veren Studylon Kurucu Ortaklarından Alper Ilgınöz, " Lisans eğitim programları normalde 3 yıl olmakla birlikte bazı programlar eğitim süresi kapsamında 1 yıllık staj imkanı da sağlamakta, böylelikle 4 yıla uzamaktadır. Bu programlar 'sandviç program' olarak adlandırılır" diyerek yurt dışında eğitim fırsatları hakkında bilgi almak isteyen ebeveynleri davet etti.

Studylon Üniversite ekibinin özellikle son sınıfta bölüm seçme stresi yaşayan öğrencilere destek olduğunu belirten Ilgınöz sözlerine şunları ekledi: " Hayalinizdeki üniversiteyi seçmek başvurusunu doğru bir şekilde yapmak ve kabul sürecini yönetmek bir hayli zor ve karmaşıktır. Özellikle son sınıf öğrenciler sınav stresinin yanında yurtdışında bir üniversiteye başvurmak ve sureci yönetme konusunda yetersiz kalabilirler. Studylon Üniversite ekibi doğru üniversite seçiminde öğrencilere destek olmaktadır. Oxford, London Scholl of Economics gibi uluslararası üniversitelere kabullerinin sağlanması ile öğrencilere hayalini kurdukları üniversitelerde eğitim olanağı sunulmaktadır."