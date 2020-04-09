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Oxijen'den korona savaşçılarına billboardlu teşekkür

Oxijen Medya Düzce genelinde bulunan açık hava reklam panolarına, üzerlerinde Polis jandarma ve Sağlıkçıların fotoğraflarının bulunduğu afişleri asarak "Minettarız, teşekkürler" yazarak moral verdi.

09.04.2020 13:30 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:30
Oxijen'den korona savaşçılarına billboardlu teşekkür
Oxijen Medya Düzce genelinde bulunan açık hava reklam panolarına, üzerlerinde Polis jandarma ve Sağlıkçıların fotoğraflarının bulunduğu afişleri asarak "Minettarız, teşekkürler" yazarak moral verdi.

Dünya'nın ve Ülkemizin canla başla savaştığı KOVİD-19 virüsü ile mücadele topyekun devam ediyor. Virüs ile savaşta en ön safta yer alan meslek kollarından olan, sağlıkçılar ve kolluk kuvvetlerine moral vermek amacıyla Oxijen Medya tarafından Düzce'nin dört bir yanında bulunan billboardlara "Minnettarız, teşekkürler" afişleri asıldı.

Oxijen Medya yönetim kurulu Başkanı İslam Keleş bu zor günlerde bir nebze de olsa virüs ile mücadelede en ön saflarda yer alan meslek kollarına moral vermek için böyle bir çalışma yaptıklarını belirterek; "Dünya'nın ve ülkemizin bu zor günlerden geçtiği dönemde canları pahasına sahada çalışanlara çok teşekkür ediyoruz. Evde kal çağrılarının yapıldığı şu dönemde virüsle mücadelede en ön safta olan sağlık çalışanları ve kolluk kuvvetlerimizin can siperhane çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. Bizler de kendilerine moral amaçlı böyle bir çalışma yapmak istedik. İnşallah hep birlikte milli dayanışma ruhu ile bu virüsten kurtulup daha da güçlü bir şekilde çıkacağız" şeklinde konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Polis, Düzce, Güncel
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