Oy kullanan Avşar kızı mührü kabinde unuttu Hülya Avşar
Mührü kabinde unutunca görevliler tarafından uyarıldıÜnlü Sanatçı Hülya Avşar oyunu kullandı
İSTANBUL - Ünlü Oyuncu Hülya Avşar, Sarıyer
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
'nde oyunu kullandı. Avşar kızı, oyunu kullandıktan sonra mührü kabinde unutunca görevliler tarafından uyarıldı. Ünlü Oyuncu Hülya Avşar,Sarıyer'de bulunan Sarıyer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde oyunu kullandı. Oyunu kullanmak için sırada bekleyen Avşar, tanıdıklarıyla konuşarak zaman geçirdi. Kızı Zehra'nın kendisinden sonra oy kullanacağını dile getiren ünlü sanatçı, sırasının gelmesinin ardından kabine girerek oyunu kullandı. Ünlü sanatçı oy mührünü kabinde unutunca sandık görevlileri tarafından uyarıldı. Binadan ayrılırken hayranlarına el sallayan Avşar, geldiği taksiye binerek uzaklaştı.
Hülya Avşar, Anadolu Lisesi, Sarıyer, Genel
Kaynak: İHA