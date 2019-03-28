Oy Kullanmak Herkesin Hakkı

Pazar günü 09:00-17:00 saatleri arasında yatağa bağımlı hastalar için 2 ambulans, engelli ve yaşlı bireyler için de engelli aracı ve servisler görev yapacak. Ambulans hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar 999 29 29 numaralı telefonu arayarak randevu alabilecek. Servis hizmeti ve engelli aracı için ise 0 544 504 87 15 numaralı telefonun aranması yeterli olacak.

Bornova Belediyesi 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimlerde tüm Bornovalıların vatandaşlık görevini yerine getirebilmesi için engelli, yaşlı ve yatağa bağımlı hastaları sandığa taşıyacak. Bornova Belediyesi'ni arayarak iletişim bilgilerini bırakan engelli, yaşlı ve hasta bireyler, evlerinden alınarak oy kullanacağı sandığa götürülecek ve oy verme işlemini tamamladıktan sonra da evlerine bırakılacak.

Sabah saat 09:00'dan akşam 17:00'ye kadar ücretsiz ulaşım hizmeti Bornova Belediyesi'nce sunulacak. Yatalak olan hastalar için 2 adet donanımlı Hasta Nakil Ambulansı görev yaparken, engelli bireyler için engelli aracı, yaşlı ve hasta bireyler için de evlerine servis hizmeti verilecek. Ambulans hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar 999 29 29 numaralı telefondan dahili 5504 ve 5505'i arayarak randevu alabilecek. Servis hizmeti ve engelli aracı için ise 0 544 504 87 15 numaralı telefonun aranması yeterli olacak.

Tüm Bornovalıları oy kullanmaya davet eden Bornova Belediye Başkanı OIgun Atila, "Her zaman olduğu gibi bu seçim gününde de engelli, yaşlı ve yatağa bağımlı vatandaşlarımızın en önemli vatandaşlık görevlerini yerine getirmeleri için yanlarında olacağız" dedi.

Kaynak: Bültenler