Oy Kullanmak İçin Gelenler Fark Etti: Meles Deresinde Yine Ceset Bulundu

Oy kullanmak için gelenler fark etti: Meles Deresinde yine ceset bulundu
İZMİR - İzmir
'in Konak
ilçesinde kimliği belirsiz bir erkek, Meles Deresinde ölü bulundu. Aynı dereden daha önce de çok sayıda ceset çıkarıldı. Olay, bugün sabah saatlerinde Mürselpaşa Bulvarı üzerindeki Meles Deresinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, Kahramanlar Mustafa Öğütveren İlkokuluna oy kullanmak için gelen vatandaşlar, okulun bahçesinden derede hareketsiz bir kişinin olduğunu fark ederek durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri, AKS ekiplerinin yardımıyla dereye düşen şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Şahsın cansız bedenini çıkarmak için çalışma başlatan AKS ekipleri, şahsı dereden çıkardı. Olay yeri inceleme ekipleri, bulunan erkek cesedinin üzerinde yaptığı aramada kimlik bulamadı. Kimliği henüz belirlenemeyen şahsın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak ve kimliği belirlenmek üzere İzmir Adli Tıp
Kurumuna kaldırıldı.Aynı dereden çıkarılan 6. cesetAynı dereden, 22 Mayıs 2016, 8 Eylül
2016, 15 Haziran 2017, 22 Haziran 2017 ve 28 Mart 2018 tarihlerinde de 4 erkek cesedi çıktığı öğrenildi. Bugün bulunan cansız beden, aynı dereden 3 sene içerisinde çıkan 6. ceset oldu.
Konak, İzmir, 3. Sayfa
Kaynak: İHA