Oy Kullanmaya Ambulansla Götürüldüler

- Hasan Gökalp'in ambulansla Mevlana
Ortaokuluna getirilmesiHasan Gökalp'in oy kullanması NİĞDE - Niğde
'de evde ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatarak tedavi gören 130 kişi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için İl Sağlık Müdürlüğünce tahsis edilen araçlarla oy kullanacakları yerlere ambulanslarla götürüldü. Yüzde 95 engelli olan 68 yaşındaki Hasan Gökalp da hastaneden ambulansla Mevlana Ortaokuluna getirilerek oyunu kullandı.
Niğde, Güncel
Kaynak: AA