23.06.2019 11:15
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Oy kullanmaya bavullarıyla geldiler

İstanbul genelinde oy kullanma işlemi devam ederken, Beşiktaş'taki bir okula oy kullanmak için bavullarıyla gelenler dikkat çekti. Okula bavulla gelen Zeynep Sulopaşa, "Vatandaşlık görevimi yaptım. Buradan tatile gideceğim" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için İstanbul'da oy verme işlemi devam ediyor.

Beşiktaş Gayrettepe 'de bulunan Şair Nedim Ortaokulu'nda oy kullanmaya gelenler arasında, okula bavullarıyla gelenler dikkati çekti. Bu kişilerden biri olan Zeynep Sulopaşa, "Tatile gidebilirdim ama gitmedim oyumu kullandım. Vatandaşlık görevimi yaptım. Buradan tatile gideceğim" dedi.

TEKERLEKLİ SANDALYE İLE YARDIM ETTİLER

Oy kullanmaya gelen bazı yaşlı seçmenlerin ise yürümekte zorluk çektiği görüldü. Beşiktaş Belediyesi 'nde çalışan bir görevli ise yürümekte zorluk çeken kişilere tekerlekli sandalye ile okul girişine kadar yardım etti.

Oy kullanmaya bavullarıyla geldiler
Kaynak: DHA
Gayrettepe , Beşiktaş , İstanbul , Yaşam , Güncel

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