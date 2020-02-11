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31 Mart'ta oy kullanmaya giderken giydiği taytı eleştirilen Pınar Altuğ, kendisini savundu

31 Mart Yerel Seçimler'de oy kullanmaya giderken vücut hatlarını belli eden bir tayt giydiği için eleştirilen Pınar Altuğ, kendisini eleştirenlere aylar sonra cevap vererek "Ben bir kadının taytı neresini gösteriyor diye büyütüp bakmam" dedi.

11.02.2020 14:27 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:05

Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteriyle akıllara kazınan Pınar Altuğ'un 31 Mart Yerel Seçimler kapsamında oy kullanmaya giderken vücut hatlarını belli eden bir tayt giyerek Instagram hesabından paylaşım yaptı. Vücut hatları göründüğü için günlerce konuşulan Altuğ, o pozu hakkında aylar sonra ilk kez konuştu.

"BEN FOTOĞRAFI GÖRENE KADAR KOPYALANMIŞ"

Bir filmin galasında görüntülenen başarılı oyuncu Pınar Altuğ, günlerce konuşulan taytı için şunları söyledi: "Benim için amaç 'Oy kullanın oy kullanmak vatandaşlık görevidir' bunu anlatmaktır. Dolayısıyla sandıkta gözüksün diye daha geniş çekilen bir fotoğrafta hiç aklımın ucundan geçmeyecek bir kareydi. Ben görünceye kadar da maalesef birçok insan fotoğrafı kopyalamıştı. O fotoğrafı küçültüp bir daha koydum."

"FOTOĞRAFI BÜYÜTÜP ORAYA BAKMAK AKLIMIN UCUNA GELMİYOR"

"Neye dikkat edeceğimi bilmiyorum çünkü benim başka birinin fotoğrafında, o fotoğrafı büyütüp oraya bakmak aklımın ucundan geçmiyor. O yüzden de şimdi şuna bakıyorum dekolte de tehlike var mı? Oluyor yani kadınsın… İstenmeyen görüntü çıkar… Ben bir kadının taytı neresinde duruyor diye büyütüp bakmam. Her kadının da başına gelebilecek bir şey ayrıca…"

Pınar AltuğPınar Altuğ'un Oy Kullanmaya Giderken Giydiği Tayt Olay Oldu

31 Mart'ta oy kullanmaya giderken giydiği taytı eleştirilen Pınar Altuğ, kendisini savundu

çocuklar duymasın dizisi, Pınar Altuğ, Magazin


HABER YORUMLARI (41)
FFF:edepsiz . . . .
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FARUK:1 sene düşünüp bu cevabı mı verebildin. .
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İNSAN EDEPSİZ OLUNCA İNSAN OLMAZMIŞ:edep olmayınca tabiki farkında olmaz, tolumu bu edepsizlikleriyle ne hale getirmeye çalışıyorlar ve tabiki bunun üzerinden pirim yapmak amaç, gerçekten yazık birde kadın olacak, sen kadınları böyle edepsizliğinlemi temsil ediyorsun
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MİSAFİR:YA VURDURA VURDURA BÜYÜTTÜN ARTIK SAKLAYAMIYORSUN DA
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ASLI:Yüzü çirkin olunca hedef şaşırtıp :) ressmenn adres göstermiş, hala büyütüp bakmam diyor :)
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YETER:yobazlar zoruna giden defolsun arabistana bizde nefes alalım artık
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EDEPSİZE CEVAP:Bu ülkeyi senin gibi edepsizler kazanmadıki senin ne haddine defolun gidin demek, sen defol nefes aldığın yerde yaşa, gerçi sizin gibilere ne söylesen boş edepsizlik kanınızda var. bende sen soyunu araştır ve bak göreceksin bu ülkeye ait olmadığını defol ait olduğun çöplüğe dön
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15 1
ÇÎÇEK PASTANESÎ:Yeter sen verdinde kim almadı. Yeterki temuz, terbiyeli ol. Dekoltelide kabul ederiz. Özgür ve özel ihtiyaçlarınıda gideririz. Pastanemize gel. Misafirimiz ol, dondurma ikram edelim.
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0 0
TAKAR:mal mantar gibi dışarda bir bayanın ben o mantarı farketmemiştim demesi tamamen yalan
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REBUL:büyütmeye gerek yok senin hat alenen beyanen ortada bari gündem olmak için afgurma aradan aylar geçmiş cevap vermek şimdi mi aklına geldi. hadi sizde islami yaşantı yok. ahlak ve hayada mı yok. edep yaa huu
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