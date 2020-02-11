31 Mart'ta oy kullanmaya giderken giydiği taytı eleştirilen Pınar Altuğ, kendisini savundu

Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteriyle akıllara kazınan Pınar Altuğ'un 31 Mart Yerel Seçimler kapsamında oy kullanmaya giderken vücut hatlarını belli eden bir tayt giyerek Instagram hesabından paylaşım yaptı. Vücut hatları göründüğü için günlerce konuşulan Altuğ, o pozu hakkında aylar sonra ilk kez konuştu.

"BEN FOTOĞRAFI GÖRENE KADAR KOPYALANMIŞ"

Bir filmin galasında görüntülenen başarılı oyuncu Pınar Altuğ, günlerce konuşulan taytı için şunları söyledi: "Benim için amaç 'Oy kullanın oy kullanmak vatandaşlık görevidir' bunu anlatmaktır. Dolayısıyla sandıkta gözüksün diye daha geniş çekilen bir fotoğrafta hiç aklımın ucundan geçmeyecek bir kareydi. Ben görünceye kadar da maalesef birçok insan fotoğrafı kopyalamıştı. O fotoğrafı küçültüp bir daha koydum."

"FOTOĞRAFI BÜYÜTÜP ORAYA BAKMAK AKLIMIN UCUNA GELMİYOR"

"Neye dikkat edeceğimi bilmiyorum çünkü benim başka birinin fotoğrafında, o fotoğrafı büyütüp oraya bakmak aklımın ucundan geçmiyor. O yüzden de şimdi şuna bakıyorum dekolte de tehlike var mı? Oluyor yani kadınsın… İstenmeyen görüntü çıkar… Ben bir kadının taytı neresinde duruyor diye büyütüp bakmam. Her kadının da başına gelebilecek bir şey ayrıca…"