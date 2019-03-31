Oy Kullanmaya Köpekleri "Maya" ile Geldiler

Kayseri
'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanmaya köpekleri "Maya" ile gelen çift ilgi gördü.
Tuğçe ve Ali Kocataş çifti, oylarını kullanmak için Hidayet Aydoğan
Sosyal Bilimler Lisesi'ne köpekleri ile geldi.
1786 nolu sandıkta oyunu kullanan çiftin köpeği "Maya", oy kullanan vatandaşların ilgisiyle karşılaştı.
Çiftin kucağındaki köpeğe özellikle oy kullanmak için okula aileleriyle gelen çocuklar yoğun ilgi gösterdi.
Ali Kocataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yere köpeğiyle gittiğini, oy kullanmaya da bu yüzden onunla geldiğini söyledi.
Kocataş, "Maya 2,5 yaşında. Hep bizimle beraber. Bugün vatandaşlık görevimizi yapmak için geldik. O da bize eşlik etti. Seçimin herkes için hayırlı olmasını diliyoruz." diye konuştu.
Aydoğan, Kayseri, Güncel
Kaynak: AA