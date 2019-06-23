23.06.2019 18:00
Haberler » Güncel » Haber

Oy kullanmaya yetişemeyen kadın baygınlık geçirdi

Avcılar'da oy kullanım işlemi sona erdikten sonra gelen bir kadın, vatandaşlık görevini yerine getiremeyince üzüntüden bayıldı.

Avcılar 'da oy kullanım işlemi sona erdikten sonra gelen bir kadın, vatandaşlık görevini yerine getiremeyince üzüntüden bayıldı. Kadının yardımına sandık görevlileri koştu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi oy kullanma işlemi sona erdikten sonra Avcılar'da bulunan İstanbul Büyükşehir Şehit Şerife Bacı Çok Programlı Anadolu Lisesine gelen bir kadın, saat 17.00'yi geçtiği için oy kullanamadı. Oy kullanmaya geldiği okulun merdivenlerine oturan kadın bir süre gözyaşı döktü. Oy kullanamadığı için üzülen kadın, bir süre sonra baygınlık geçirdi. Bayılan kadının yardımına sandık görevlileri koştu. Kadın, görevlilerin yardımıyla bir süre sonra kendine geldi.
(Murat Delice - Adem Gürer/İHA)Oy kullanmaya yetişemeyen kadın baygınlık geçirdi
Kaynak: İHA
Avcılar , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
18:31 İzmir merkezli 4 ildeki FETÖ operasyonu
18:30 İstanbul Boğazı'nda yabancıların özel yat keyfi
18:29 İSTANBUL- MALTEPE İLÇE SEÇİM KURULU'NA OYLAR GETİRİLİYOR
18:27 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi'nde Bahçelievler ilçesinde son durum!
18:26 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi'nde Bayrampaşa ilçesinde son durum!
18:26 Munzur Çayı'na düşen genci arama çalışmaları sürüyor
18:26 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi'nde Şişli ilçesinde son durum!