Oy Pusulaları İlçe Seçim Kurullarına Getirilmeye Başlandı

Ankara
'da oy pusulalarının ilçe seçim kurullarına getirilmesine başlandı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri dolayısıyla, başkentte 3 milyon 922 bin 163 seçmen için 12 bin 158 sandık kuruldu.
Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından pusulalar, Altındağ
'da Karapürçek
Spor Salonu, Çankaya
'da Anıttepe Anadolu Lisesi
Spor Salonu, Keçiören
'de Kalaba
Lisesi Spor Salonu, Mamak
'ta Cebeci Anadolu Meslek Lisesi
, Yenimahalle
'de Batıkent Behçet Şevket Evliyagil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu, Etimesgut
'ta Şehit Ömer Halisdemir
Anadolu Lisesi ve Pursaklar
'da Pursaklar Gençlik Merkezi'nde oluşturulan ilçe seçim kurullarına ulaştırılmaya başlandı.
Seçim kurullarında görevliler, sandıklardan gelen sonuçları kontrol ederek, müşahitlerin gözetiminde Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) sistemine girecek.
Güncel
Kaynak: AA