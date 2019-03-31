31 Mart 2019, 18:02
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Oy Sayım İşlemi Başladı

Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, 32 ilde oy verme işlemi sona erdi.

Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, 32 ilde oy verme işlemi sona erdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis olmak üzere 32 ildeki seçmenlerin saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi saat 16.00 itibarıyla sona erdi. Ağrı, Adıyaman, Yüksek Seçim Kurulu, Güncel
Kaynak: AA