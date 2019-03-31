Oy Sayım İşlemi Başladı

Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, 32 ilde oy verme işlemi sona erdi. Yüksek Seçim Kurulu
(YSK) kararına göre, Adıyaman
, Ağrı
, Artvin
, Bingöl
, Bitlis
, Diyarbakır
, Elazığ
, Erzincan
, Erzurum
, Gaziantep
, Giresun
, Gümüşhane
, Hakkari
, Kars
, Malatya
, Kahramanmaraş
, Mardin
, Muş
, Ordu
, Rize
, Siirt
, Sivas
, Trabzon
, Tunceli
, Şanlıurfa
, Van
, Bayburt
, Batman
, Şırnak
, Ardahan
, Iğdır
, Kilis
olmak üzere 32 ildeki seçmenlerin saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi saat 16.00 itibarıyla sona erdi.
Ağrı, Adıyaman, Yüksek Seçim Kurulu, Güncel
Kaynak: AA