Oy Sayım İşlemi Devam Ederken İmamoğlu ve Yıldırım Arasındaki Fark Azalmaya Başladı

İstanbul'da AK Parti'nin itirazı üzerine başlatılan yeni oy sayımı YSK kararı ile devam ettirilirken aradaki farkın kapandığına dair haber geldi.

SAYIM İŞLEMİ DEVAM EDİYOR

AK Parti adayı Binali Yıldırım ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu arasındaki İstanbul yarışı henüz sonuçlanmış değil. AK partinin 39 ilçede yaptığı itirazlar doğrultusunda İstanbul'da 8 ilçede geçersiz oylar yeniden sayılıyor. Bir ara CHP'nin itirazı üzerine durdurulan oy sayma işlemi YSK kararı ile devam ettirildi.

OY FARKI 21 BİN 502'YE DÜŞTÜ

Gelen son dakika haberlere göre Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki oy farkı 21 bin 502'ye düştü. İlk seçim sonuçlarında YSK verilerine göre aradaki fark 27 bin 889'du.

YSK açıklamasına göre adayların aldığı oylar şöyleydi:

- Ekrem İmamoğlu 4 milyon 159 bin 650 oy

- Binali Yıldırım 4 milyon 131 bin 761 oy

AK PARTİ'NİN İDDİASI

Seçim sonuçlarına itiraz eden AK Parti 319 bin 578 geçersiz oy olduğu iddiasında. İstanbul il Başkanı Bayram Şenocak, "Büyükşehir Belediyesi oylarımızın tasnifinde sadece 1.000 sandıkta 25 bin oy geçersiz olarak kaydedilmiştir" dedi.