Oy Sayımına Başlanmasının Ardından Parti Kuracağı Konuşulan Davutoğlu'ndan İlk Açıklama Geldi

Oy sayımına başlanmasının ardından Twitter'dan açıklama yapan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Şimdi hepimize düşen milletimizin iradesine saygı duyarak ortak aidiyet bilincimize sahip çıkmak" diye konuştu.

62., 63., 64. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri Başbakanı Ahmet Davutoğlu, resmi Twitter hesabından açıklama yaptı. Davutoğlu, 31 Mart seçimlerine ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"MİLLETİMİZ SANDIKTA İRADESİNİ ORTAYA KOYDU"

"1946'dan bu yana çok partili demokrasi ne kadar kesintiye uğrarsa uğrasın sonunda milletimiz sandıkta iradesini ortaya koydu. Bugün de yine genci yaşlısı milyonlarca vatandaşımız kanaatini oylarıyla ifade etti."

Ahmet Davutoğlu

"ORTAK KADER YOLCULUĞUMUZ..."

"Şimdi hepimize düşen milletimizin iradesine saygı duyarak ortak aidiyet bilincimize sahip çıkmak, ortak kader yolculuğumuza sağlam adımlarla devam etmektir."

İşte o paylaşımlar;