Oy Sayma İşlemine Başlanmasının Ardından CHP'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş'tan İlk Açıklama

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde saat oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla tüm Türkiye'de sona erdi. CHP'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş, seçim sonuçlarını takip ettiği anları sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştı.

Türkiye genelinde, 31 Mart yerel seçimleri için oy verme işlemi tamamlandı. CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, eşi ve kızıyla birlikte oyunu Çankaya'da Emin Resulzade Anadolu Lisesinde kullandı.

YAVAŞ'TAN İLK AÇIKLAMA

Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından seçim sonuçlarını Ankara'da takip eden Mansur Yavaş Twitter üzerinden paylaşım yaptı.

"YÜZLER GÜLÜYOR, HER ŞEY KONTROL ALTINDA"

CHP'nin Ankara Adayı Yavaş paylaşımında "Yüzler gülüyor, Ankara'da her şey kontrol altında. Bereket ve huzurun Ankara'da hakim olmasına saatler kaldı. Sandıklarımızı terk etmeyelim. " ifadelerini kullandı.

İşte CHP'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş'ın o paylaşımı: