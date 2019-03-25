Cumhur İttifakı'nın AK Parti Hatay
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Güler
, "Oy verseniz de vermeseniz de hizmete doyacaksınız. Çünkü Hatay bizim sevdamız." dedi.
Güler, seçim çalışmaları kapsamında gittiği Arsuz
ilçesinde vatandaşlara seslendi.
Hatay'ı şaha kaldıracak projelerinin olduğunu vurgulayan Güler, şunları konuştu:
"(Ne oy verdin de ne hizmet istiyorsun) diyerek vatandaşı azarlayan, seçmenine tepeden bakan anlayışı sandığa gömeceğiz. Biz millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geliyoruz. Belediye hizmetleri lütuf değil, belediye başkanının asli görevidir. Ne yazık ki bu millet 5 yıldır bu zihniyetten çok çekti. Oy veren de vermeyen de hiçbir hizmet alamadı. Ben inanıyorum ki çantada keklik görerek hiçbir hizmet götürmedikleri yerlerde, halk gereken dersi sandıkta verecektir."
Herkese eşit hizmet edeceklerini anlatan Güler, "Oy verseniz de vermeseniz de hizmete doyacaksınız. Çünkü Hatay bizim sevdamız. Antakya
'yı, İskenderun
'u imar ederken Samandağ
'ın Arsuz'un bu terk edilmişlik haline gönlümüz razı gelir mi? Biz millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geliyoruz." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA