Oya Arapoğlu Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız SAKARYA SAPANCA belediye başkan adayı olan Oya Arapoğlu isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. SAKARYA SAPANCA ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Oya Arapoğlu isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız SAKARYA SAPANCA adayı Oya Arapoğlu kimdir? Bağımsız SAKARYA SAPANCA adayı Oya Arapoğlu yüzde kaç oy aldı?

Oya Arapoğlu Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız SAKARYA SAPANCA belediye başkan adayı olarak gösterilen Oya Arapoğlu SAPANCA ilçesinde % 12,74 oranında oy almıştır. SAPANCA ilçesinde % 12,74 oranında oy olan Oya Arapoğlu adlı Bağımsız adayı toplamda 3.295 adet oy sayısına ulaştı.

Oya Arapoğlu Kimdir?

Oya Arapoğlu, 1970 yılında Sapanca'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Sapanca'da tamamlayan Arapoğlu, İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden mezun oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde şehir plancısı olarak çalışan Arapoğlu, 1994 yılında Sakarya'da kendi iş yerini kurdu. Bekardır.

Oya Arapoğlu, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Bağımsız Sakarya Sapanca Belediye Başkan Adayı oldu.

SAKARYA SAPANCA ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.