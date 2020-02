Oya Başar doğum gününü sahnede kutladı

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, aynı zamanda yönetmen ve yapımcı Oya Başar, 64. yaşını tiyatroseverlerle beraber sahnede kutladı.Oyuncu Begüm Birgören ile sahneye koyduğu "Plastik Aşklar" adlı tiyatro oyunu turnesi kapsamında Caddebostan Kültür Merkezi'nde sevenleriyle bir araya gelen sanatçı, oyunun genel sanat yönetmeni Fatih Küçük'ün kendisine yaptığı sürprizle sahnede pasta kesti.Seyircilerden büyük alkış alan oyun sonrasında AA muhabirine açıklamada bulunan Başar, sürprize karşı çok duygulandığını dile getirerek, "Arkadaşlarım sağolsunlar. Benim için de doğum günümü sahnede kutlayabilmek önemli bir şeydi. O kadar güzel bir şey ki seyircilerle beraber kutladım. Çok memnun ve keyifliyim. İnşallah güzel bir yaş olur benim için." dedi.Oya Başar, uzun yıllar sonra yeniden tiyatro sahnesinde olmasının kendisi için onur verici olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:"Seyirciyle birlikte olmak onların nefesini, alkışını duymak gerçekten benim için çok önemli. Çünkü tiyatro benim için bir yaşam biçimi. Oyunun tekstini çok beğendim. Hoşuma gidince bu hikayeyi kabul ettim. Uzun zamandır da tiyatro yapmadığım için (sahneleri) çok özlemiştim. Güzel bir tekst gelince ve bir de Begüm gelince çok daha hoş oldu."Bugüne kadar sahneledikleri oyunlara dair seyircilerden olumlu tepkiler aldıklarına işaret eden Başar, "Gerçekten keyifli bir oyun. Yazarımız da çok güzel yazmış. Biz de keyifle oynuyoruz. Günümüz aşklarının, insan ilişkilerinin ne kadar plastikleştiğini gösteren çok hoş bir oyun." ifadelerini kullandı."Oya Başar'la aynı sahnede olmak benim için gurur verici"Begüm Birgören ise oyunun güncel bir hikayeyi ele aldığını aktararak, şu değerlendirmede bulundu:"Çok hızlı akan dünyada kaçırdığımız o kadar çok şey var ki, onlara küçük küçük elimizden geldiğince oyunda değinmeye çalışıyoruz. Zaten Oya Başar'la aynı sahnede olmak benim için başlı başına gurur ve mutluluk verici. Her turnede, her oyunda ekip olarak Oya Başar'dan bir şeyler öğreniyoruz. Usta dediğimiz şey bence Oya Başar."Birgören, oyunun tekstini henüz okumadan Oya Başar'ın ismini duyar duymaz teklifi kabul ettiğini belirterek, "Oyuna ikna sürecim çok çabuk oldu. Prova sürecimiz çok iyiydi. Oyunlarımızda da çok iyiydi. Seyirciyle buluştuktan sonra bizim ön gördüğümüz her şey gerçekleşti. Alkışımız, seyircimiz zaten bol." ifadelerini sözlerine ekledi.Oyun hakkındaAli Cüneyt Kılcıoğlu'nun yazdığı, Orçun Ucal'ın yönettiği iki kişilik tiyatro oyunu "Plastik Aşklar" kendini yalnızlığına hapsedip, hayali kişiyle o yalnızlığı gidermeye çalışan, aynı zamanda bir bankada görevli eski eş "Alev" ile çekingen ama umut dolu yeni sevgili "Sezen"in bir araya gelmesiyle başlıyor.Alev'in eşi, Sezen'in sevgilisi "Tolga" karakterini canlandıran Okan Bayülgen'in yanı sıra haber bülteni sunumunu yapan Emre Karayel oyuna video görüntüleriyle konuk oluyor.Yapımcılığını Anatolia Entertainment- Latif Koru'nun gerçekleştirdiği "Plastik Aşklar"ın dramaturgunu Nevra Ayşem Savaşçı, dekor tasarımını Mete Yılmaz, kostüm tasarımını Pınar Demir, ışık tasarımını ise Mehmet Şerif Tozlu hazırladı.Kadın psikolojisini anlamak adına farklı analizler barındıran tek perdelik oyun bugün Kocaeli Sabancı Kültür Merkezi'nde, yarın Bursa Tayyare Kültür Merkezi'nde, 23 Şubat'ta Mall of İstanbul MOİ Sahne'de, 25 Şubat'ta Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde, 27 Şubat'ta ise Eskişehir Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.