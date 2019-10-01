Oya Başar, Tarık Ünlüoğlu'nun ölümüyle ilgili acı detayı açıkladı

Sinema dünyasını yasa boğan haber bugün öğlen saatlerinde geldi. Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu akciğer rahatsızlığına bağlı olarak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ünlüoğlu'nun ölümü ilgili acı detaysa yakın arkadaşı Oya Başar'dan geldi.

DUYGULARINI PAYLAŞTILAR

Oya Başar ve Oktay Kaynarca, tiyatrodan, sinema perdesine ve televizyon ekranlarına kadar birçok alanda tanınan usta oyuncu 61 yaşında hayatını kaybeden Ünlüoğlu'nun ölümü ile ilgiliduygularını paylaştılar.

"15 DAKİKA İÇİNDE HAYATINI KAYBETTİ"

Akşam'ın haberine göre, dünürü ve aynı zamanda rol arkadaşı olan Oya Başar Ünlüoğlu'nun vefatı ile ilgili, "Canım. Canımız. Canım arkadaşım. Çok erken gitti aramızdan. Sürekli görüşüyorduk. Dün akşam görüşemedik sadece. Bugünde vefatını öğrendik. Hastanedeydi. Tedavi görüyordu. Yoğun bakıma alındıktan 15 dakika sonra hayatını kaybetti" dedi.

"AİLE DOSTUMU KAYBETTİM"

Sesinden çok üzgün olduğu anlaşılan Oktay Kaynarca ise, "Acımız oldukça taze... Bir ağabeyimi, aile dostumu kaybettim. Çok değerli bir ustamızdı.. Başımız sağolsun" dedi.