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Oya Yaylalı kimdir? Oya Yaylalı TRT spikeri kimdir?

TRT İstanbul Televizyonu'nun eski spikerlerinden Oya Yaylalı vefat etti. Yaylalı, yarın Şakirin Camisi'nde son yolculuğuna uğurlanacak. Üzücü gelişme sonrası Oya Yaylalı kimdir, sorusu akıllara geldi.

30.09.2019 12:47

TRT İstanbul Televizyonu'nun eski spikerlerinden sürekli basın kartı sahibi Oya Yaylalı vefat etti. Türkiye Gazeteciler Cemiyetinden yapılan açıklamaya göre, Yönetim Kurulu Üyesi Oya Yaylalı'nın vefatının ardından baş sağlığı mesajı yayınlandı. Üzücü haber sonrası TRT Spikeri Oya Yaylalı kimdir sorusu araştırılmaya başlandı.

OYA YAYLALI KİMDİR?

İstanbul'da 1958'de doğan Yaylalı, Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu mezunu. Mesleğe 1982'de TRT'de başlayan Yaylalı, TRT İstanbul Televizyonu'nda ve radyoda uzun yıllar spiker olarak görev yaptı.

OYA YAYLALI VEFAT AÇIKLAMASI

Yayınlanan mesajda, "Uzun yıllar TRT'de spiker olarak başarıyla görev yapan üyemiz Oya Yaylalı'yı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Oya Yaylalı'nın ailesine ve basın topluluğumuza baş sağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi. Oya Yaylalı'nın cenazesi yarın Şakirin Camisi'nde öğle kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

Oya Yaylalı kimdir? Oya Yaylalı TRT spikeri kimdir?

İstanbul, Türkiye, Gündem, Güncel

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