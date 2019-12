OYAK Genel Müdürü Erdem: "Birlikte başarmayı başarmalıyız"

Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, Ereğli ilçesinde Zonguldak milletvekilleri, siyasi parti ilçe başkanları ve Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri ile bir araya gelerek taleplerini dinledi. OYAK Genel Müdürü Erdem Ereğli'ye önem verdiklerini belirterek, "Birlikte başarmayı başarmalıyız" dedi.Toplantıda, Ereğli platformu adına konuşan Deniz Ticaret Odası Batı Karadeniz Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Erdem, Erdemir'in Türkiye'nin güzide kuruluşlarından biri olduğunu belirterek, toplantının düzenlenmesiyle sorunların çözümüne yönelik bir adım atıldığını ve beyaz bir sayfa açıldığını söyledi.Toplantıda konuşan Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arslan Keleş ise yerel tedarik oranlarının artırılması, karayolu sevkiyatının Gülüç kapı bölgesine alınması, yeni iş olanakları yaratılması için ortak çalışmalar gerçekleştirilmesi yönündeki talepleri dile getirdi. Ayrıca sanayiye ara eleman yetiştiren Endüstri Meslek Lisesi'nin desteklenmesi, başarılı öğrencilerine staj ve istihdam olanağı sağlanmasını istedi.Kdz. Ereğli Muhtarlar Derneği Başkanı Şükrü Kılıç da söz alarak, Ereğli'de yer alan mahallelere muhtarlıklar kanalı ile yapılan yardımların, köylere de yapılması yönünde taleplerini dile getirdi.OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, OYAK Maden Metalürji Grup Başkanı Toker Özcan ve ilgili OYAK ve Erdemir yöneticileri dile getirilen soru ve taleplere yanıt verdi.HES konusuna ilişkin olarak, konunun uzmanı yetkililerce, HES'in çevresel bir etkisi olmayacağı, barajın belediyeye verilecek su oranında herhangi bir değişiklik yaratmayacağı belirtildi ve HES'in endüstri suyu üzerine kurulduğu ifade edildi. Erdemir'in belediyenin ödemesi gereken yaklaşık 10 milyon dolar tutarındaki katkı payından da yapılan protokolle vazgeçtiği hatırlatıldı.Gemi acentelerine ilişkin olarak Ereğli'den kullanılan gemi acentelerinin sayısının artırılacağını da ileten Süleyman Savaş Erdem, bu sorunun 2020 yılı başında çözüleceğini aktardı.OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, Deniz Ticaret Odası Batı Karadeniz Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Erdem, Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arslan Keleş önceliğin Ereğli'de yeni iş alanlarının yaratılmasına yönelik çalışmalar olması gerektiği hususunda anlayış birliği içerisinde olduklarını ve buna yönelik ortak çalışma yapılması kararı aldıklarını belirttiler.Tüm bu görüşmelerin sonunda söz alan Zonguldak Milletvekilleri; Kdz. Ereğli'nin kalkınması ve sorunlarının çözümüne yönelik öneriler üzerine görüşlerini ifade ederek, sorunların diyalog yoluyla çözülebileceğini, yapılan toplantı ve ardından yapılacak çalışmaların bölgeye katkı sağlayacağına inandıklarını belirttiler. Toplantıya katılan diğer Sivil Toplum Kuruluşlarının yöneticileri de toplantıdan duydukları memnuniyeti dile getirdiler."Amacımız çocuklarımızın geleceğini planlamak"Toplantı sonrasında katılımcılara teşekkür eden Süleyman Savaş Erdem, tüm dünyada çelik endüstrisinin dönüşüm sancılarını yaşadığını, bunun Ereğli'ye özel bir durum olmadığını hatırlattı. OYAK'ın yeni fikirlere her zaman açık olduğunu ve amaçlarının çocuklarımızın geleceğini planlayabilmek, onların sorunlarına çözüm üretebilmek olduğunu dile getirdi. Erdemir ve Ereğli'nin ayrı taraflar olmadığını belirten Erdem, üretilen katma değerden herkesin yararlandığını vurguladı. OYAK Yönetimi olarak üzerlerine düşen her türlü sorumluluğu almaya hazır olduklarını belirten Erdem, her zaman erişilebilir olduklarını vurgulayarak kurumlarla ilişkilerini yasaların öngördüğü çerçevede değer üretecek bir şekilde uyum içinde yönetmeye devam edeceklerini ifade etti. Erdem, "Birlikte Başarmayı Başarmalıyız" diyerek sözlerini sonlandırdı. - ZONGULDAK