OYAK'ın ilgilendiği İngiliz çelik şirketi British Steel'e Çinliler talip oldu

Ordu Yardımlaşma Kurumu'na (OYAK) ait Ataer Holding'in satın alma yönündeki ilgisini kaybetmesi üzerine British Steel'e talip olan Çinli Jingye Grubu'nın adı öne çıktı. İflas eden İngiliz çelik üreticisi şirketin satışıyla ilgili Jingye Grubu ile önümüzdeki hafta başı itibariyle presipte bir anlaşmaya varılabileceği belirtiliyor.Ataer Holding, British Steel'e bağlı son iki demir-çelik tesisinden birini satın almak üzere ağustos ayında vardığı ön anlaşmanın ardından pazarlıklar yürütüyordu. Türkiye'nin en büyük emeklilik fonu olan OYAK'ın sahibi olduğu Ataer Holding İngiliz hükümetinin tercih ettiği aday olarak son 10 haftadır münhasır inceleme hakkıyla hareket etmesine karşın ekim ayı sonu itibariyle bir teklif sunmadı.