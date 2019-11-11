OYAK'la anlaşamayan British Steel'i Çinliler kurtarıyor

British Steel'i 70 milyon sterline (yaklaşık 90 milyon dolar) Çin şirketi Jingye Group alıyor.

British Steel, Mayıs ayında tasfiye sürecine girmiş ve Ordu Yardımlaşma Kurumu OYAK iştiraki Ataer Holding'le bir ön anlaşma imzalamıştı, ancak bu ön anlaşma sonradan bozuldu.

Turizm, otelcilik ve gayrimenkul alanlarında faaliyet gösteren, Çin'in en büyük 217'nci şirketi Jingye Group, 4 binden fazla çalışanı bulunan British Steel'i almayı prensipte kabul etti.

İngiliz hükümetinin de şirketin kurtarılması için kredi garantisi ve başka yollarla mali destek sağlayacağı belirtiliyor.

Ataer Holding, Ağustos'ta İngiltere'deki demiryolları raylarının yüzde 96'sını üreten British Steel'le ön anlaşma imzalamıştı.

Ancak İngiliz yetkililer, daha sonra tarafların koşullar üzerinde anlaşmadığını açıkladı.

Barış Pınarı Harekatı'nın etkisi

İngiliz gazeteleri, Barış Pınarı Harekatı sonrası bazı sendikacı ve milletvekillerinin Türk ordusu ve hükümetiyle bağlantıları nedeniyle OYAK'ın British Steel için ne kadar uygun bir alıcı olduğuna yönelik kaygılarını dile getirdiklerini yazdı.

British Steel, ucuz Çin çeliğinin piyasaya hakim olması nedeniyle zora girdiğini söylüyor. ABD Başkanı Donald Trump, Çin, AB üyeleri ve diğer ülkelerinden yapılan çelik ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi koymuştu.

23 bin 500 çalışanı bulunan ve 80'den fazla ülkeye ihracat yapan Jingye'nin, British Steel'in Scunthorpe'daki ana tesisinde yıllık üretimi, 2,5 milyon tondan üç milyon tona çıkarmayı hedeflediği belirtiliyor.

British Steel ne zaman kuruldu, şirkette kaç kişi çalışıyor?

British Steel, 1967'de İngiltere'nin Scunthorpe kentinde kuruldu.

Şirketin ürettiği malzemeleri arasında yüksek kalite tren rayları ve filmaşin de var.

British Steel, Londra'da Heathrow Havalimanı ve Olimpiyat Stadyumu projelerini de üstlenmişti. İngiltere ve Avrupa'daki tren hatlarının yapımını gerçekleştiren ana firmalardan.

1999 yılında British Steel ve Hollanda merkezli çelik şirketi Koninklijke Hoogovens'ın birleşmesiyle Corus adındaki şirket kurulmuştu.

2007 yılında ise Avrupa'nın ikinci büyük çelik üreticisi olan Tata Steel, Corus'u satın aldı.

Corus, 2010 yılında Tata Steel markası altında yeniden yapılandı.

1 Haziran 2016 yılında da aile yatırım şirketi Greybull Capital, Tata Steel'i nominal olarak sadece 1 sterline satın alarak şirketin adını yeniden British Steel'e çevirdi.

Ancak Mayıs ayında Greybull Capital, British Steel'in operasyonlarına devam etmesi için gerekli fonlamayı sağlayamayınca şirket zorunlu tasfiye sürecine girdi.

İngiliz hükümeti ile Greybull Capital arasındaki görüşmeler sonuçsuz kaldı.

Mayıs ayında British Steel'in kontrolü resmen İngiltere İflas Kurumu'nun görevlendirdiği memura verildi, British Steel'in yönetimini bir alıcı bulunana dek denetim ve danışmanlık şirketi Ernst & Young üstlendi.

Ağustos ayında yapılan açıklamada ise OYAK'ın sahip olduğu Ataer Holding'in kabul edilebilir bir teklif sunduğu, anlaşmanın sonlandırılması için çalışmaların sürdüğü açıklanmıştı.

Financial Times gazetesine göre British Steel 1,2 milyar dolarlık bir operasyon yürütüyor.

Şirketin çoğu İngiltere'de olmak üzere 5 bin işçisi var. Tedarik zincirlerinde ise 20 bin kişiden fazla çalışan var.

British Steel neden tasfiye sürecine girdi?

British Steel, 2016'da yapılan ve İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılıp ayrılmamasının oylandığı Brexit referandumundan beri özellikle Avrupalı müşterilerinin taleplerinin düşmesinden şikayetçiydi.

Aynı zamanda Çin'in ucuza çelik ihraç etmesi ve İngiliz Sterlini'nin Brexit referandumu sonrası değer kaybetmesi, ham maddelerin maliyetini yükseltti. Son dönemde enerji fiyatları da arttı.

Bütün bu gelişmeler üzerine British Steel geçen yıl Eylül ayında 400 kişiyi işten çıkarmak zorunda kaldı. Mayıs ayında ise Greybull Capital'ın vadettiği gibi "şirketin gurur uyandıran geçmişini" canlandıramaması üzerine tasfiye sürecine girmek zorunda kaldı.

OYAK, British Steel'i neden satın almak istemişti?

Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) British Steel'i satın alma gerekçesi olarak "bölgesel büyüme hedefini" göstermişti.

OYAK, şirketin 21 Mayıs'ta British Steel'in satışa konduğunu ve dünyanın dört bir yanından 80 şirketin satın almak için talepte bulunduğunu vurgulayarak British Steel'in çelik üretimindeki bilgi birikiminin şirketi çekici kıldığını belirtmişti.

Anlaşmanın Ekim 2019'un sonunda ise neticelendirilmesinin beklendiği ifade edilmişti.

İngiliz hükümeti de daha önce yaptığı açıklamada olası alıcı için 300 milyon sterlinlik bir yardım paketi vermeye hazır olduğunu açıklamıştı.

Ataer Holding, Türkiye'nin en büyük çelik üreticisi Erdemir'in yüzde 49,3'ünün sahibi.