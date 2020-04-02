Oyak Renault da tıbbı ekipman üretimine başladı
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan iş birliği kapsamında Oyak Renault tarafından üretimi gerçekleştirilen tıbbı ekipmanların ilk partisi, Bursa Şehir Hastanesi ile Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi'ne teslim edildi.
02.04.2020 16:10 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:10
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan iş birliği kapsamında Oyak Renault tarafından üretimi gerçekleştirilen tıbbı ekipmanların ilk partisi, Bursa Şehir Hastanesi ile Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi'ne teslim edildi.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler: İl Sağlık Müdürlüğü, Şehir Hastanesi, Oyak Renault, Bursa, Ekonomi