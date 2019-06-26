26.06.2019 15:07
Haberler » Ekonomi » Haber

Oyak Renault, Muazzez Abacı konserine sponsor oldu

Oyak Renault, Muazzez Abacı konserine sponsor oldu

Muazzez Abacı ve Gökhan Tepe, Oyak Renault sponsorluğunda, "Uluslararası Bursa Festivali"nde konser verdi.

Muazzez Abacı ve Gökhan Tepe , Oyak Renault sponsorluğunda, "Uluslararası Bursa Festivali"nde konser verdi.
Firmadan yapılan açıklamaya göre, Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 58'incisi düzenlenen "Uluslararası Bursa Festivali"nde Muazzez Abacı ve Gökhan Tepe'nin sahne aldığı konsere Oyak Renault destek verdi.
Sanatçıların, Türk Sanat Müziğinin unutulmaz şarkılarını seslendirdiği konseri Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da izledi.
İzleyenlerin de zaman zaman şarkılara eşlik ettiği konserin sonunda sanatçılar, uzun süre alkışlandı.
Kaynak: AA
Gökhan Tepe , Bursa , Oyak Renault , Muazzez Abacı , Ekonomi

Son Dakika Haberleri
17:12 Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
17:12 Sivridere Barajı 4 milyon liradan fazla katkı sağlayacak
17:11 ATO Başkanı Baran: "Vergi indirimlerinin uzatılması üretime de, tüketime de fayda sağlar"
17:04 Ziraat odası başkanları afet zararı ve pamuk primlerini masaya yatırdı
16:58 Malatya Ticaret Borsası
16:57 Gaziantep Ticaret Borsası
16:56 THY 5 ayda Uzak Doğu pazarında 2,3 milyon yolcuya ulaştı, yeni uçuş noktaları da geliyor