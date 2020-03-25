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Oyak Renault üretime kademeli olarak ara veriyor

Oyak Renault Otomobil Fabrikaları, faaliyetlerinin büyük bir bölümüne "26 Mart tarihi itibariyle kademeli olarak geçici bir süre ara vereceğini" açıkladı.

25.03.2020 17:18 | Son Güncelleme: 25.03.2020 17:18
Oyak Renault üretime kademeli olarak ara veriyor

Oyak Renault Otomobil Fabrikaları, faaliyetlerinin büyük bir bölümüne "26 Mart tarihi itibariyle kademeli olarak geçici bir süre ara vereceğini" açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, Covid-19 salgınıyla ilgili gelişmelere işaret edilerek, "Global tedarik zincirinde yaşanan aksamaları da dikkate alarak Oyak Renault Otomobil Fabrikaları'ndaki faaliyetlerimizin büyük bir kısmına 26 Mart tarihi itibariyle kademeli olarak geçici bir süre ara veriyoruz" denildi.

Azıklamaya göre, bu süre içinde Oyak Renault yönetimi, virüsün yayılmasının önlenmesine yönelik olarak Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyuna duyurulan tavsiyeler doğrultusunda, çalışanlarını evlerinde kalmaya, ulusal ve yerel makamların talimatlarına uymaya çağırdı.

Açıklamada, "Üretime yeniden başlama tarihi ülkedeki ve dünyadaki gelişmelere göre Oyak Renault ve Groupe Renault kararları doğrultusunda paylaşılacaktır. Oyak Renault iş paydaşları, faaliyetler ve üretimin yeniden başlatılmasıyla ilgili tüm önemli gelişmeler hakkında Oyak Renault web sitesi: www.oyak-renault.com üzerinden bilgilendirilecektir" denildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Oyak Renault Otomobil Fabrikaları, Oyak Renault, Renault, Ekonomi

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