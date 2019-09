OYDER Genişletilmiş İstişare Toplantısı - Murat Şahsuvaroğlu

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, "Ekonomi yönetimimizin ve Merkez Bankası'nın son dönemde aldığı faiz indirimi kararlarının tüketici tarafındaki kredi faizlerine de yansıması halinde içinde bulunduğumuz durgunluk ortamının yeniden hareketleneceğine inanıyorum." dedi.

Şahsuvaroğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla Pendik'te bir otelde gerçekleştirilen "OYDER Genişletilmiş İstişare Toplantısı"nın açılışında yaptığı konuşmada, öncelikle son iki ayda enflasyonda yaşanan düşüşün, Merkez Bankası'nın arka arkaya açıkladığı faiz indirimleri ile genel faiz oranındaki azalmanın ve daha stabil kur hareketlerinin, artık dengelenme sürecinden büyüme sürecine geçişin başladığına işaret ettiğini dile getirdi.

Ancak geleceğe ümitle bakarken yaşanan sıkıntıları da görmezden gelemediklerini belirten Şahsuvaroğlu, "Otomotiv sektörü geçen yıla göre yüzde 46 daralmış durumda. 2015-2016 ve 2017 yıllarında yaklaşık 1 milyon adet satış seviyelerine oturmuş olan sektör, 2018 yılında 640 bin ve 2019 yılında ise 400 bin seviyelerine gerilemiş durumda. Bu daralma üretici şirketlerimizin iç pazara yönelik üretim adetlerini son derece düşürmüş ve buradaki gelir kayıpları da ihracata gönderilecek ürünlerin üzerine ek maliyet olarak binmiştir." ifadelerini kullandı.

"OYDER, bugün 675 adet tüzel kişiliğe geriledi"

Sanayinin rekabetçiliğini koruyabilmesi için iç pazar dinamiklerinin, 2015-2017 yıllarında olduğu gibi yeniden bir milyonlu satış adetlerine dönmesi gerektiğine dikkati çeken Şahsuvaroğlu, "Bu durum ülkemizin her noktasında plazaları ile yapılanmış olan otomotiv yetkili satıcılarımız için de geçerlidir. Gerek yapısal yatırımları, gerekse uzmanlaşmış kadroları ile hizmet vermekte olan yetkili satıcıların kabul edilebilir en düşük satış adedi noktası 800 bin adet olarak öngörülmektedir.

Bugün bu büyük ülkenin, yılda yaklaşık 400 bin adet satış üretmesi ile mevcut yapıların yaşaması da mümkün olamayacaktır. Nitekim geçtiğimiz bir yıl içinde 725 adet tüzel kişilik ile temsil edilen OYDER, bugün 675 adet tüzel kişiliğe gerilemiş durumdadır." diye konuştu.Şahsuvaroğlu, gelecek yıl satış adetlerinin beklenen düzeyde yükselmemesi durumunda hem şirket kayıplarının hem de istihdam kayıplarının devam etmesi gibi bir tehdit ile karşı karşıya kalınacağını ön gördüklerini dile getirdi.

"Bankacılık sistemimizden sesimize kulak vermelerini bekliyoruz"

Türkiye'de 10 milyar dolarlık yatırım yapmış, tamamen yerli ve milli şirketlerden oluşan otomotiv yetkili satıcılarının ticaretlerini sürdürebilmelerinin en önemli unsurlarından birinin de ucuz ve sürdürülebilir finansmana erişimlerini sağlamak olduğunu aktaran Şahsuvaroğlu, ticaretin yeniden tesis edilmesi ve Türkiye'ye katma değer oluşturabilmesi için şirketlerin en kısa sürede krediye ulaşımlarının sağlanmasının ve taşıt kredilerindeki faizlerin gerilemesinin gerektiğini ifade etti.Ekonomi yönetiminin ve Merkez Bankası'nın son dönemde aldığı faiz indirimi kararlarının tüketici tarafındaki kredi faizlerine de yansıması halinde içinde bulunulan durgunluk ortamının yeniden hareketleneceğine inandığını vurgulayan Şahsuvaroğlu, "Özellikle satışların yarısından fazlasını kredi ile yapan otomotiv sektörü için böyle bir gelişmenin çok acil ve çok değerli olduğu aşikardır. Aylık yüzde 1'in altındaki faiz oranlarının sektörü hareketlendirdiğini geçmiş tecrübelerimizden biliyoruz. Tüm bankacılık sistemimizden bu yönde hızlı adımlar atmalarını ve her zamanki gibi sesimize kulak vermelerini bekliyoruz." dedi.

"Şirketlerimize "can suyu kredisi" tahsisi ile finansal kredi desteği sağlanmasını talep ediyoruz"

Murat Şahsuvaroğlu, kredi faizlerinde oluşacak düşüşe ek olarak otomotiv perakendecilerinin son bir yılı aşkın süredir yaşadığı çok önemli bir sermaye erimesi probleminin de sürekli dile getirdikleri konuların başında gediğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Otomotiv perakendecileri gerek genel ekonomik durgunluk, gerekse de araç fiyatlarındaki kura bağlı yükselmeler nedeniyle çalışma sermayelerinin büyük bölümünü enflasyon, faiz ve döviz üçgeninde kaybetmişlerdir. Yetkili satıcılarımız son dönemde kendilerine ait birçok gayrimenkul ve menkul değerlerini şirket öz kaynaklarını arttırmak için satmak durumunda kalmış ve ticari hayatlarının devamını sağlamaya çalışmıştır. Ancak bu durum ilanihaye sürdürülebilir değildir, yeniden ticari hayatı destekleyecek iş birliklerinin bankacılık sektörümüzle tesis edilmesi ve ivedi şekilde hayata geçirilmesi gerekmektedir. OYDER üyeleri 'KOBİ statüsünde' olmakla beraber yüksek ciroları sebebiyle Kredi Garanti Fonu'ndan (KGF) yararlanamamaktadır. Otomotiv yetkili satıcılarının KOBİ imkanlarından yararlanabilmeleri için çalışma yapılması gerekmektedir."

Bu kapsamda otomotiv yetkili satıcılarının yaşadığı sermaye erimesi ve işletme zorluklarının telafisine yönelik şirketlere "can suyu kredisi" tahsisi ile finansal kredi desteği sağlanması için gerekli iş birliğini bakandan talep ettiklerini dile getiren Şahsuvaroğlu, "Can suyu kredisinin en az iki yıl geri ödemesiz ve en az beş yıla yayılmış bir finansal destek olması durumunda şirketlerimiz rahat bir nefes alacaklardır. Bu finansal desteğin temini halinde otomotiv perakendecilerinin sektöre ve istihdama olan katkıları bugünkünden çok daha fazla olacaktır. Çünkü bu vesile ile şirketlerinin geleceğini düşünmekten ziyade sektörümüzün geleceğine odaklanmak daha kolay olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Vergi sisteminde düzenleme talebi

Murat Şahsuvaroğlu, hükumetin sektörü canlandırmak için aldığı ve aynı zamanda çevresel faktörler de göz önüne alındığında her açıdan çok faydalı olan hurda teşviki yasasının sürekli hale getirilmesi kritik önem taşıdığına dikkati çekti.

"Yıllardır üzerinde konuştuğumuz bir diğer konu da otomotiv ürünlerine uygulanan karmaşık vergi sistemidir." diyen Şahsuvaroğlu, halihazırda "yüksek" olan ÖTV uygulamasının iki sene önce bir de kademelendirilerek oldukça karmaşık hale geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemizde otomobiller için uygulanan vergilendirme yüzde 71 ile yüzde 207 arasında iken, AB ülkelerinde yüzde 17 ila yüzde 27 arasında değişmektedir. Bu nedenle önümüzdeki dönemde vergi sistemimizin AB standartlarına uygun, sade, anlaşılır ve basit bir hale getirilmesini talep ediyoruz. Böylece çok daha adil bir vergi düzenlemesine ulaşacağımıza inanıyoruz."

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "İkinci El Motorlu Kara Taşıtları Yönetmeliği" konusunda meslektaşları adına Bakan Pekcan'a teşekkür eden Şahsuvaroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ancak bize göre yönetmelikte açıkta kalan bazı kısımlar bulunmaktadır ve bunların üzerinde yeniden çalışarak ilgili yönetmeliğin tam anlamı ile tüketicinin güvenli ve kaliteli hizmet almalarını sağlayacak hale getirebileceğimize inanıyoruz.

Özellikle sistemin sağlıklı çalışmasının temelinde olan; '3 adet üzeri araç satışı gerçekleştirenlerin bu yönetmelik kapsamında değerlendirilmesi' ve 'şirket yetki belgesi ve MYK sertifikası olmayan kişilerin noterlerde tescil yapmalarının önüne geçilmesi' çok kritik ve önem arz eden konulardır. Bu konuda sektör dernekleri ile bakanlığımız yetkililerinin yeniden bir araya gelerek eksik noktaları tamamlamalarını arzu ediyoruz."

Öte yandan, sektör temsilcilerinin de katılım sağladığı toplantıda, Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Genel Sekreteri Osman Sever ve Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Genel Koordinatörü Hayri Erce de sektörün durumuna ilişkin sunum yaptılar.

