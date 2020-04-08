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OYKA Kağıt Ambalaj'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1,5 milyon TL'lik destek

OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret AŞ, tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında Cumhurbaşkanlığı tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganı ile başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1,5 milyon TL bağışladı.

08.04.2020 15:20 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:20
OYKA Kağıt Ambalaj'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1,5 milyon TL'lik destek
OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret AŞ, tüm dünyayı ve Türkiye 'yi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında Cumhurbaşkanlığı tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganı ile başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1,5 milyon TL bağışladı.

OYKA Kağıt Ambalaj'dan yapılan açıklamada, şirketin, Kovid-19 salgınıyla mücadeleye destek olmak için Cumhurbaşkanlığı tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganı ile başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdiği belirtildi

Açıklamada, "T.C. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde hayata geçirilen kampanya özellikle koronavirüs salgını nedeniyle faaliyetini geçici süreliğine sonlandıran iş kollarında çalışanlara ve diğer ihtiyaç sahiplerine destek amaçlı gelir yaratılması konusunda büyük önem taşıyor. OYKA Kağıt Ambalaj olarak, kültürümüzde var olan yardımlaşma ile aşılamayacak zorluk olmadığına inanıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Türkiye, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››OYKA Kağıt Ambalaj'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1,5 milyon TL'lik destek - Ekonomi

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