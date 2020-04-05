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Öykü Arin başka hayatlara da umut olmaya devam ediyor

Antalya'da babasından nakledilen ilikle hayata tutunan 5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için başlatılan "Öykü Arin'e Umut Ol" kampanyası kapsamında bağışlanan kök hücreler, başka hastalara umut oluyor.

05.04.2020 16:46 | Son Güncelleme: 05.04.2020 16:46
Öykü Arin başka hayatlara da umut olmaya devam ediyor
Antalya 'da babasından nakledilen ilikle hayata tutunan 5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için başlatılan "Öykü Arin'e Umut Ol" kampanyası kapsamında bağışlanan kök hücreler, başka hastalara umut oluyor.

Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan ve geçen yıl babasından nakledilen ilikle hayata tutunan Öykü Arin için başlatılan ve ilik naklinin simgesi haline gelen "Öykü Arin'e Umut Ol" kampanyası devam ediyor.
Anne Eylem Şen Yazıcı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, kızı için başlatılan kampanyanın bir hastaya daha umut olduğunu bildirdi.
Sıraç İşcan'ın kızı için donör olduğunu aktaran Yazıcı, "Başka biriyle eşleşti ve kök hücre bağışı yaptı. Korona günlerinde bir hayat kurtardı. Sevgili Serap İşcan ve eşi Sıraç İşcan, iyi ki varsınız. Donör olun ve asla vazgeçmeyin. Çünkü kök hücre bağışı hayat kurtarır." ifadelerini kullandı.
Eylem Şen Yazıcı, kampanya kapsamında bağışlanan kök hücrelerin daha önce de Eskişehir, İzmir, Denizli ve İngiltere'deki çocuklarla uyumlu olduğu ve nakillerin gerçekleştiğini hatırlattı.

Kaynak: AA

Etiketler: Antalya, Güncel
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