Öykü Arin'e Umut Olabilmek İçin Kan Verdiler

13 Aralık 2018 Perşembe 14:18



13 Aralık 2018 Perşembe 14:18

İZMİT Türkan Dereli İlkokulu ve Muammer Dereli Ortaokulu Okul Aile Birliği üyesi kadınlar, lösemi hastası 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı'ya umut olmak için kök hücre bağışında bulundu.İzmit Türkan Dereli İlkokulu ve Muammer Dereli Ortaokulu Okul Aile Birliği üyesi kadınlar, İzmir'de yaşayan lösemi hastası Öykü Arin Yazıcı'ya umut olabilmek için Kızılay Kan Merkezi'ne geldi. İlik nakli olması gereken Öykü Arin Yazıcı için yaklaşık 50 kadın kök hücre bağışında bulundu. Öykü'ye uygun ilik bulunması umuduyla kan veren Deniz Tan Bozüyük, "Biz Türkan Dereli ailesi velileri olarak Öykü için burada bulunuyoruz. Kök hücre bağışının önemini tüm vatandaşlara belirtmek istiyoruz. Herkesi kan bağışı için Kızılay'a bekliyoruz" dedi.Kök hücre bağışında bulunan Pınar Çağlayan, "Kök hücre bağışı için Kızılay'a geldik. 3,5 yaşında amansız bir haslığa yakalanan dünyalar güzeli Öykü Arin için buradayız. Ama onunla birlikte nakil bekleyen birçok hastaya umut olmak için geldik. Kök hücre bağışı, insanların korktuğu kadar zor bir bağış değil aslında. Sadece Kızılay'a 3 tüp kan örneği vererek işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Yaşamak ve yaşatmak için umut olmaya geldik" diye konuştu. - Kocaeli