Öykü Arin iyileşince Disneyland'a gidecek

Kaynak: DHA

ANTALYA'da löseminin ender görülen türü Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) ile savaşan Öykü Arin (4) için annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu ilik tutmayınca baba Çağdaş Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil işlemi başlatıldı. Babasının paylaştığı Öykü Arin'in yapılacaklar listesinde ise Disneyland'a gitmek var.Geçen yıl İzmir'de lösemi teşhisi koyulan Öykü Arin'in tedavisi, Medical Park Antalya Hastanesi'nde sürdürülüyor. Eylem Şen ve Çağdaş Yazıcı çifti, kızlarının sağlığına kavuşması için 'Öykü Arin'e Umut Ol, Donör Ol' kampanyası başlattı. Binlerce kişi, minik Öykü Arin için bağışta bulundu ancak yüzde 100 uyumlu donör bulunamadı. Bu zorlu süreçte doktorlar, Öykü Arin'in organlarının zarar görmemesi için anne Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil kararı aldı. Bunun üzerine 11 Nisan'da nakil süreci başlatılırken, 18 Nisan'da ise anne Eylem Şen Yazıcı'dan 2 saat süren işlemle kök hücre alındı ve Öykü Arin için uygun hale getirilip nakledildi. Doktorları, 27 Mayıs'ta yaptıkları testlerde, Öykü Arin'e nakledilen iliğin tutmadığını, yeniden nakil sürecinin başladığını açıkladı.BABADAN NAKİL BUGÜN YAPILACAKÖykü Arin'e yüzde 100 uyumlu kök hücre bulunamadığı için baba Çağdaş Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil kararı alındı. Çağdaş Yazıcı'dan hücre toplama işleminin ilki dün gerçekleştirildi. Yazıcı'dan bugün de hücre toplama yapılacak. Toplanan hücrelerin bugün Öykü Arin'e nakledilmesi bekleniyor. Naklin ardından 10 gün boyunca süreç takip edilecek.Öykü Arin'in nakil süreci hakkında bilgi veren Çağdaş Yazıcı, "Kök hücre toplama işlemi halen devam ediyor. Kök hücreler toplanınca işlem görecek, ardından Öykü Arin'e nakledilecek. Sonra da bekleyeceğiz" dedi.ÖYKÜ'NÜN YAPILACAKLAR LİSTESİBaba Çağdaş Yazıcı, Öykü Arin'in yapılacaklar listesini sosyal medya hesabından paylaştı. Listede yer alan maddeler şöyle:"Babamdan kök hücre toplanacak. Ben fazla inat etmeyeceğim, onları iliklerime yerleştirip çalıştıracağım. Babamın pasaportu geri alınacak. Önce Disneyland'a, sonra Legoland'a gidilecek."- Antalya