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Öykü Arin kampanyası umut olmaya devam ediyor

"Öykü Arin'e Umut Ol" kampanyası binlerce hastaya umut olmaya devam ediyor.

05.04.2020 15:54 | Son Güncelleme: 05.04.2020 15:57
Öykü Arin kampanyası umut olmaya devam ediyor
"Öykü Arin'e Umut Ol" kampanyası binlerce hastaya umut olmaya devam ediyor. Kampanyayı sadece Öykü Arin için değil umut bekleyen binlerce hasta için yürüttüklerini belirten anne Eylem Şen Yazıcı, "Öykü Arin'e Umut Ol kampanyası bir kişiye daha umut oldu. Sıraç İşcan, Öykü Arin için donör olmuştu. Başka biriyle eşleşti ve kök hücre bağışı yaptı. Korona virüs günlerinde bir hayat kurtardı. Sevgili Serap İşcan ve eşi Sıraç İşcan iyi ki varsınız. Donör olun" paylaşımında bulundu. Minik Öykü Arin ise annesiyle çektiği video ile yaşıtlarına "evde kal" mesajı verdi.

İzmir'de geçen yıl Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi koyulan Öykü Arin Yazıcı (5) tedavisi için Antalya 'ya getirilmiş ve 'Öykü Arin'e Umut Ol' kampanyası başlatılmıştı. Yurt içinden ve dışından binlerce kişi, Öykü'ye umut olabilmek için kök hücre bağışında bulundu. 11 Nisan 2019'da hastanede tedaviye alınan Öykü Arin'e ilk olarak annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapıldı. Nakil olumsuz sonuçlanınca 26 Haziran'da babası Çağdaş Yazıcı'dan yapılan yarı uyumlu nakilde ilik uyumu yüzde 98,5 oranında başarılı oldu. Tedavisi boyunca steril odada kalan Öykü Arin, çeşitli eğlenceler bularak vaktini geçirdi. Taburcu olmasının ardından uzun süre evde kalarak herhangi bir enfeksiyon kapmamaya özen gösteren Öykü Arin, bir süre sonra kalabalık ortamlara girmeden açık havada gezmeye başladı. Korona virüsün Türkiye'de görülmesinin ardından lösemi tedavisi olduğu için risk grubunda bulunan minik Öykü, doktorlarının uyarısıyla ailesi tarafından ev karantinasına alındı. Uzun zamandır izole yaşayan minik Öykü, bir yandan da son zamanlarda yaşanan olaylarda tüm insanlara rol model oldu. Hastanede ve evde kaldığı sürece annesi Eylem Şen ile çeşitli aktiviteler yapan Öykü, korona günlerinde de zamanını farklı aktivitelerle geçiriyor.

Yaşıtlarına "evde kal" mesajı

Korona günlerinde evde kalınması gerektiğinin önemine ilişkin annesi ile bir video çeken minik Öykü, yaşıtlarına tavsiyelerde bulundu. Öykü, "Korona günlerinde evde ip atlayabilirsin, top oynayabilirsin, saklambaç oynayabilirsin, denge oyunları oynayabilirsin, oyuncaklarını konuşturabilirsin, örgü örebilirsin, boks yapabilirsin, bebeğinle ilgilenebilirsin, lego yapabilirsin, komik videolar izleyebilirsin" mesajını verdi.

Öte yandan, 'Öykü Arin'e Umut Ol' kampanyası binlerce hastaya umut olmaya devam ediyor. Kampanyayı sadece Öykü Arin için değil, umut bekleyen binlerce hasta için yürüttüklerini anlatan Eylem Şen Yazıcı, Instagram hesabından bu süreçte eşleşme yaşayan kişileri paylaştı. Şen, "Öykü Arin'e Umut Ol kampanyası bir kişiye daha umut oldu. Sıraç İşcan, Öykü Arin için donör olmuştu. Başka biriyle eşleşti ve kök hücre bağışı yaptı. Korona virüs günlerinde bir hayat kurtardı. Sevgili Serap İşcan ve eşi Sıraç İşcan iyi ki varsınız. Donör olun" paylaşımında bulundu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Öykü Arin kampanyası umut olmaya devam ediyor - Haberler

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