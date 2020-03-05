Öykü Baştaş kimdir? Öykü Baştaş kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Ünlü model Öykü Baştaş hayatı ve biyografisi!

Adını tüm dünyaya duyuran ünlü Türk modelimiz Öykü Baştaş başarılarına devam ediyor. Çalışmaları ile dünyaya nam salan ünlü isim hakkında merak edilenleri sizler için kaleme aldık...

ÖYKÜ BAŞTAŞ KİMDİR?

Öykü Baştaş doğum tarihi: 1997

Öykü Baştaş kaç yaşında: 23

Öykü Baştaş doğum yeri: İstanbul

Öykü Baştaş'ın mesleği: İç mimar ve model

Öykü Baştaş

ÖYKÜ BAŞTAŞ'IN HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

1997 yılında İstanbul'da diş hekimi bir baba ve evhanımı olan bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde İç Mimarlık Bölümünde eğitimine devam eden Öykü Baştaş, çocukluktan beri hayali olan modellik mesleğini dünyaca ünlü markaların defilelerinde boy göstererek gerçekleştiriyor. Uluslararası bir yarışmaya başvurmuş ve başvurusu kabul edildikten sonra hayatı değişmiştir.

İlk olarak 2015 yılında İnstagram hesabında paylaştığı bir fotoğraf ile keşfedilen dünyaca ünlü model genel merkezi Amerika'da olan bir ajans ile çalışmaya ve modelliğe başladı. Ünlü modelimiz Öykü BaştaşNew York, Milano Paris ve Londra'da defilelere çıkmıştır.

Aileisyle birlikte yaşayan ünlü model, ayrıca bir hayvanseverdir ve dört köpeği vardır. Ata binmeyi çok seven Öykü Baştaş, resim yapmayı da çok seviyor.

Öykü Baştaş