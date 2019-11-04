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Sen Anlat Karadeniz'in 'Asiye'si Öykü Gürman'dan atarlı paylaşım

Sen Anlat Karadeniz'de gösterdiği performansla izleyicilerin beğenisini kazanan Öykü Gürman, atarlı bir paylaşım yaptı. Ünlü oyuncu paylaşımına, "Arkamızdan konuşup beste yapacağına, yüzüme konuş da düet yapalım" notunu düştü.

04.11.2019 21:53

ATV ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz'de hayat verdiği "Asiye" karakteriyle izleyicilerin beğenisini kazanan Öykü Gürman, atarlı-giderli bir paylaşım yaptı.

Paylaştığı fotoğrafın altına "Arkamızdan konuşup beste yapacağına, yüzüme konuş da düet yapalım" notunu düşen ünlü oyuncunun kime gönderme yaptığı merak konusu oldu.

Gürman'ın paylaştığı fotoğraf, takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutulurken, övgü dolu yorumlar da yapıldı.

İşte o yorumlardan bazıları:

-Çok güzelsin yine herşeyim

-Ama sen çok güzelsin ki ya

-Edebiyatçı ruhuna aşığım

-KTÜ konserin harikaydı ablam sesine, ayağına sağlık

Sen Anlat Karadeniz'in 'Asiye'si Öykü Gürman'dan atarlı paylaşım

Öykü Gürman, Instagram, Atv, Magazin


YORUMLAR (5)
ZAMAN YOLCUSU:ünlüler ölmeli ülke huzura kavusmalı
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ZAMAN YOLCUSU:salak bır dızı daha bıtıyor lanet dızıler oldugu surece ahlak aıle dıye bırsey kalmayacak
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EREN:senin yapacağın atar benım hayatıma renk katar. ayıks
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ADINIZI YAZIN:Lüzumsuzlar
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AVNİ:ben senle düet yapmaya hazırım
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