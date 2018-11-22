Öykü Gürman, Dayan Yüreğim Dedi, İzleyici Mest Oldu

Sen Anlat Karadeniz 31. bölümüyle ekranlara geldi. Sen Anlat Karadeniz'in 31. bölümünde öyle bir sahne vardı ki izleyiciyi resmen büyüledi. Tahir ile Nefes'in düğünü öncesi kadınlar, hamama gitti. Hamamda Asiye'nin söylediği Dayan Yüreğim şarkısı bölüme tam anlamıyla damga vurdu. İşte Öykü Gürman'ın hayat verdiği Asiye karakterinin söylediği Dayan Yüreğim şarkısı ve o sahne...
ASİYE DAYAN YÜREĞİM İLE MEST ETTİ
Sen Anlat Karadeniz dizisi 31. bölümüyle Atv ekranlarında seyircisi ile buluştu. Dizinin bu bölümünde eğlenceli sahneler yaşanırken final sahnesinde ise Fatih'in vurulması herkesi derinden sarstı. Öte yandan, dizide Asiye karakterine hayat veren Öykü Gürman'ın söylediği Dayan Yüreğim şarkısı bölümü resmen unutulmaz kıldı.
DAYAN YÜREĞİM ŞARKI SÖZLERİ
Giderum dalga gibi
Bir ileri bir geri
Koca Karadenizun
Yok mudur bana da yeri (x2)
Baktumda göremedun
Yüreğimu sen felek (x2)
Oturupta ağlarsun
Derdimi bilsen felek
Dayan yüreğum dayan
Dayan yüreğum
Bu haftalar ay oldu
Aylarda sene olsun
Bırakup gittun beni
Gülüm daha ne olsun (x2)
Günlerum gelur geçer
Dünyada yeller gibi (x2)
Ne büyük izdıraptur
Bakarsun eller gibi
Dayan yüreğum dayan
Dayan yüreğum (x2)
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22 Kasım 2018 Perşembe 15:02