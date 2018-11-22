Öykü Gürman, Dayan Yüreğim Dedi, İzleyici Mest Oldu

Sen Anlat Karadeniz 31. bölümüyle ekranlara geldi. Sen Anlat Karadeniz'in 31. bölümünde öyle bir sahne vardı ki izleyiciyi resmen büyüledi. Tahir ile Nefes'in düğünü öncesi kadınlar, hamama gitti. Hamamda Asiye'nin söylediği Dayan Yüreğim şarkısı bölüme tam anlamıyla damga vurdu. İşte Öykü Gürman'ın hayat verdiği Asiye karakterinin söylediği Dayan Yüreğim şarkısı ve o sahne...

ASİYE DAYAN YÜREĞİM İLE MEST ETTİ

Sen Anlat Karadeniz dizisi 31. bölümüyle Atv ekranlarında seyircisi ile buluştu. Dizinin bu bölümünde eğlenceli sahneler yaşanırken final sahnesinde ise Fatih'in vurulması herkesi derinden sarstı. Öte yandan, dizide Asiye karakterine hayat veren Öykü Gürman'ın söylediği Dayan Yüreğim şarkısı bölümü resmen unutulmaz kıldı.

DAYAN YÜREĞİM ŞARKI SÖZLERİ

Giderum dalga gibi

Bir ileri bir geri

Koca Karadenizun

Yok mudur bana da yeri (x2)

Baktumda göremedun

Yüreğimu sen felek (x2)

Oturupta ağlarsun

Derdimi bilsen felek

Dayan yüreğum dayan

Dayan yüreğum

Bu haftalar ay oldu

Aylarda sene olsun

Bırakup gittun beni

Gülüm daha ne olsun (x2)

Günlerum gelur geçer

Dünyada yeller gibi (x2)

Ne büyük izdıraptur

Bakarsun eller gibi

Dayan yüreğum dayan

Dayan yüreğum (x2)