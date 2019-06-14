14.06.2019 10:37
Haberler»Güncel » Haber

Öykü'nün annesinden 'mutlu son' imza kampanyası

Öykü

ANTALYA'da lösemi tedavisi gören Öykü Arin Yazıcı'nın (4) annesinden aldığı yarı uyumlu nakil tutmayınca, geçen hafta babadan yarı uyumlu nakil yapıldı.

ANTALYA'da lösemi tedavisi gören Öykü Arin Yazıcı'nın (4) annesinden aldığı yarı uyumlu nakil tutmayınca, geçen hafta babadan yarı uyumlu nakil yapıldı. Öykü Arin'e kök hücre kampanyaları devam ediyor. Anne Eylem Şen Yazıcı, 100 binin üzerindeki kök hücre bağışının incelenmesi için 'Bu Öykü'lerin mutlu bir sonu olmalı' imza kampanyasını sosyal medya hesabından paylaştı.
Geçen yıl kasım ayında İzmir'de löseminin ender görülen türü Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi koyulan Öykü Arin Yazıcı, 11 Nisan'da Medical Park Antalya Hastanesi'nde tedaviye alındı. 18 Nisan'da minik Öykü'ye annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu kök hücre nakli yapıldı. 28 Mayıs'ta, naklin tutmadığı açıklandı. Bunun üzerine geçen hafta baba Çağdaş Yazıcı'dan kök hücre nakli yapıldı. Bir ay içinde Öykü Arin Yazıcı'ya yapılan yarı uyumlu naklin tutup tutmadığı anlaşılacak.
Yüzde 100 uyumlu nakil için 'Öykü Arin'e umut ol, donör ol' kampanyaları halen devam ediyor. 11 Nisan'dan bu yana hastanede steril odada Öykü Arin ile kalan Eylem Şen Yazıcı, sosyal medya hesabından kızının durumuyla ilgili bilgilendirmede bulunuyor. 100 binin üzerinde kök hücre bağışı numunelerin araştırılması çağrısında bulunan Yazıcı, ' Sağlık Bakanlığı: Bu Öykü'lerin mutlu bir sonu olmalı imza kampanyası: Öyküleri ve gülücükleri bitmesin. Kampanyaya imza ver' paylaşımını yaptı.


- Antalya
Kaynak: DHA
kök hücre, nak, lösemi, antalya, Güncel

Son Dakika Haberleri
11:31 Eğitim-İş Kırşehir Şubesi 2018-2019 yılı değerlendirme raporu açıkladı
11:31 Aydın MHP; "Gençlerimize destek, geleceğimize destektir"
11:31 Öğrencileri davul zurnayla uğurladılar, arkalarından su döktüler
11:31 Muharip Gazilere Milli Mücadele Madalyası Verildi
11:31 Vietnam'da askeri eğitim uçağı düştü: 2 ölü
11:31 Bulgaristan, Türkiye'den kaçırılan 63 tarihi eseri iade etti
11:31 Akü hırsızlığı kamerada
11:31 Çocuğun kopan parmağını AFAD ve itfaiye buldu
11:31 "10'a yakın futbolcu alacağız"
11:31 Konservatuvar Öğrencilerinin yılsonu gösterisi büyük beğeni topladı
11:31 ERZURUM Vali önce velileri uyardı, sonra karne dağıttı
11:31 İZMİR Köpek saldırısına uğrayan Soner, psikolojik sorunlarla mücadele ediyor
11:30 DHA DIŞ - Bulgaristan, Türkiye'den kaçırılan 63 tarihi eseri iade etti
11:29 (Özel) Kayseri Emniyeti şehidin emanetlerini karne gününde yalnız bırakmadı