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Öykü yarışmasında dereceye giren eski hükümlü ödüllendirildi

Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen "Karanlığı Aydınlananlar" isimli öykü yarışmasında dereceye giren Kütahyalı eski hükümlü Nihat Ceylan'a ödül verildi.

29.11.2019 16:39 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:44Öykü yarışmasında dereceye giren eski hükümlü ödüllendirildi
Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen "Karanlığı Aydınlananlar" isimli öykü yarışmasında dereceye giren Kütahyalı eski hükümlü Nihat Ceylan'a ödül verildi.

"Avrupa Yetişkin Öğrenimi Gündemi 4 Projesi" kapsamında düzenlenen öykü yarışmasında Kütahya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından teslim alınan 7 öykü arasından eski hükümlü Ceylan'ın "Duraklar" isimli öyküsü her bölge için en iyi 3 öykü klasmanında Ege Bölgesinde ilk üçe girmeye hak kazandı.
Kütahya Cumhuriyet Başsavcısı Evren Akbey, Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde gerçekleştirilen ödül töreninde yaptığı açıklamada, eski hükümlülerin istihdam edilmesiyle olumsuz önyargının giderilmesi konusunda farkındalığı arttırmak gerektiğini söyledi.
Ceylan'ın örnek bir eski hükümlü olduğunu belirten Akbey, şöyle konuştu:
"Sosyal ve ekonomik anlamda toplumsal duyarlılığı geliştirmek için ceza infaz kurumundan salıverildikten sonra veya işlediği suç nedeniyle denetimli serbestlikten yararlanarak kendilerine şans daha verilen yükümlülerin, kendi işini kurdukları veya bir iş sahibi oldukları ve sorumluluklarını yerine getirerek tekrar suça karışmamayı başarabildikleri öykülerinin bir kitap haline getirilerek işverenlere ulaştırılması amaçlanan öykü yarışmasında dereceye giren eski hükümlü Nihat Ceylan'ı tebrik ediyorum. Bu çalışmanın diğer dezavantajlı gruplara örnek teşkil etmesini temenni ediyorum."
Ödül törenine, Cumhuriyet Savcısı Semih Hamedi, Kütahya Denetimli Serbestlik Müdürü Nuray Han ve Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Kasım Demiralp katıldı.

Kütahya, Güncel

Kaynak: AA

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