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Öykü yarışmasında üçüncü olan eski hükümlüye ödülü verildi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, eski hükümlülerin istihdamı konusunda ön yargıları kırmak, sosyal ve ekonomik anlamda toplumsal duyarlılığı geliştirmek amacıyla Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen "Karanlığı Aydınlananlar" öykü yarışmasında Ege...

25.11.2019 13:24 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:24Öykü yarışmasında üçüncü olan eski hükümlüye ödülü verildi
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, eski hükümlülerin istihdamı konusunda ön yargıları kırmak, sosyal ve ekonomik anlamda toplumsal duyarlılığı geliştirmek amacıyla Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen "Karanlığı Aydınlananlar" öykü yarışmasında Ege Bölgesi üçüncüsü olan Sökeli eski hükümlü ödülünü aldı.
Yarışmaya Söke Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden katılan M.T. için düzenlenen törene, Söke Cumhuriyet Başsavcısı Ali Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, Denetimli Serbestlik Müdürü Murat Zekeriya Demirbacak katıldı.
Törende M.T.'nin "Sihirli Değnek" isimli öyküsü okundu.
Başsavcı Ali Öztürk ve Milli Eğitim Müdürü Yapıcı, M.T'yi tebrik ederek, teşekkür belgesini ve ödülünü verdi.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı, Güncel

Kaynak: AA

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