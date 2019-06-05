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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleriyle ilgili, "Hırsızlığın üstünü demokrasiyle örtmenin anlamı yoktur. Oylar çalınmıştır, millet iradesi çalınan oylarına kavuşacaktır." dedi.Bahçeli, Ramazan Bayramı dolayısıyla partisinin genel merkezinde düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Partililerle tek tek bayramlaşan Bahçeli, daha sonra gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Türkiye'nin uzun yıllardır terör belasıyla mücadele ettiğini anımsatan Bahçeli, "Terör örgütünün sonunu almak için başlatılan Pençe Harekatı ile Türkiye terör belasından kurtarılmış olacaktır." ifadelerini kullandı.31 Mart'taki mahalli idareler seçimlerinin ardından seçim sonuçları üzerinde çok yoğun bir tartışmanın başlatıldığını belirten Bahçeli, bu tartışmaların Avrupa'nın da dikkati çektiğini ve onları yönlendirme yapacak kadar cesaretlendirdiğini söyledi.İptal edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin artık belediye başkanlığı seçiminin çok daha ötesinde bir anlam kazandığını vurgulayan Bahçeli, bazı çevrelerin söz konusu seçimi çok farklı sonuçlara doğru yönlendirme gayretinde olduğuna dikkati çekti."Çıkacak sonucun cevap teşkil edeceği unutulmamalı"İstanbul'da yaşayanların 23 Haziran'daki seçimlerde oylarını kullanmasını isteyen Bahçeli, şöyle konuştu:"Bayram münasebetiyle Türkiye'nin neresinde olurlarsa olsunlar, en geç 21 Haziran'da İstanbul'da olacak şekilde geri dönüşler yapılmalı. 22 Haziran düşünerek ve dinlenerek geçirilmeli, 23 Haziran Pazar günüyse sandığa giderek bugüne kadarki tartışmalara son verecek, Avrupa'yı, Amerika'yı şaşkına çevirecek, millet iradesinin fazilet ve erdemini bir kez daha ortaya koyacak bir davranışı sergilemelerinde yarar görüyorum."Bahçeli, İstanbul seçmeninin yüzde 100'e varan katılımla millet iradesini ortaya koyması gerektiğini ifade ederek, "Buradan çıkacak sonucun dünyaya ve Türkiye'ye cevap teşkil edeceği unutulmamalıdır. Onun için bu seçimleri önemsemeliyiz. Bu seçimler üzerinde çabalarımızı sürdürmekteyiz." dedi.MHP'nin partiler üzeri bir yaklaşımla 80 ilden gelen il başkanlarını İstanbul'a yönlendirdiklerini belirten Bahçeli, İstanbul'da "hemşehri harekatı'" adı altında her yere mitil atarak çalışmalar yürüttüklerini bildirdi."Bu seçimlerin arkasında FETÖ vardır, PKK vardır"İstanbul seçimlerinin, Türkiye üzerine kurulmak istenen büyük oyunu neticelendirmek maksadıyla iç ve dış unsurların gece gündüz çaba gösterdikleri bir seçim olduğunu işaret eden Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bu seçimlerle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yozlaştırılmak istenmektedir. Bu seçimlerle Cumhurbaşkanlığı makamı itibarsızlaştırılmak istenmektedir. Bu seçimlerle ülkemizin sosyal ve ekonomik meseleleri istikrarsızlıkla kaynaştırıp başarısız kılınmak için her türlü çaba gösterilmektedir. Onun için bu seçimlerde sadece ve sadece a partisini, b partisini düşünmek yerine her partinin arkasındaki gölgeleri fark ederek, her partinin arkasındaki ilişkileri gözetleyerek bir karar vermenin arifesindeyiz. Bu seçimlerin arkasında FETÖ vardır, bu seçimlerin arkasında PKK vardır, bu seçimlerin arkasında hırsı tükenmeyen politikacılar vardır. Onun için bu seçimler önemlidir. Türkiye'nin geleceğini belirlemede bu seçimler bir işaret ortaya koyacaktır.""Seçimleri MHP olarak önemsiyoruz"Devlet Bahçeli, İstanbul seçimlerinin iki aday arasında geçtiğine dikkati çekerek şöyle devam etti:"Oyların çalınması nedir diye sorduğumuzda 29 binden 13 bine düşmüşse aradaki 15 bine yaklaşan oy nerede diye soracakları yerde, 'oyların çalınması kara bir propagandadır' diyerek, hırsızlığın üstünü demokrasiyle örtmenin anlamı yoktur. Oylar çalınmıştır, millet iradesi çalınan oylarına kavuşacaktır. Bu sebepten dolayı bu seçimleri MHP olarak önemsiyoruz. Bu seçimlerde kararlı duruşumuzu sergilemeye çalışıyoruz. Bu seçimler bittikten sonra açıkça ifade ediyorum; bu ülkeyi seven politikacı, bilim insanı, savcısı, hakimi 31 Mart seçimleri ve öncesinde Türkiye üzerinde kurulan kumpasları yakından araştırmalı ve soruşturma nerede başlamışsa sonucu alıncaya kadar devam etmeli. Seçimler üzerindeki PKK, FETÖ oyunu ortaya çıkarılıp gerekli cezalar verilmelidir. Bunu bekliyoruz, bunu istiyoruz. MHP olarak bunun da en yakın takipçisi olacağız.""Birikim, tecrübe ve hizmet kazanmalıdır"AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun bir televizyon programında bir araya gelme konusuna da değinen MHP Genel Başkanı Bahçeli, şunları kaydetti:"İki aday bayram sonrası televizyonlarda bir araya gelmeyi düşünmektedirler. Bu önemlidir, iyi bir tartıdır. Bir tarafta birikim, bir tarafta ise sonradan yıldızlaştırılan şahıslar. Birikim mi ağır basacak, propagandayla türeyenler mi ağır basacak, herkes medyada bunu görmelidir. İnşallah Didem Arslan'ın tecrübesiyle bu bir araya geliş sağlanır. Bakın bakalım her şey nasıl olacak, nasıl güzel olacakmış hep beraber göreceğiz inşallah. Onun için birikim, tecrübe ve hizmet kazanmalıdır. Çeşitli çevrelerin oyuncağı haline gelen zihniyetin temsilcileri demokrasi ışığında tamamen kaybetmelidir."