Son Dakika! Oylar Sayılıyor! İşte İzmir'de Son Durum

Türkiye, bugün Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullandı. İzmir'de oy kullanma işlemi sabah 08.00'de başladı, saat 17.00'de sona erdi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışı, AK Parti Adayı Nihat Zeybekci ile CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Tunç Soyer arasında geçiyor.
İZMİR'DE TUNÇ SOYER ÖNDE
Sandıkların kapanmasının ardından oy sayımına geçildi.
İzmir'deki seçmen sayısı: 3 milyon 253 bin 745
Kurulan sandık sayısı: 10 bin 161
Açılan sandık sayısı: 3 bin 373
Açılan sandık oranı: Yüzde 35,50
CHP'nin Adayı Tunç Soyer: Yüzde 58,28
AK Parti'nin Adayı Nihat Zeybekci: Yüzde 37,26
Politika, Güncel