31 Mart 2019, 18:30
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Son Dakika! Oylar Sayılıyor! İşte İzmir'de Son Durum

Son dakika! İzmir'de kurulan 10 bin 161 sandıktan 3 bin 373'ü açıldı. CHP'nin Adayı Tunç Soyer 58,28 oy alırken, AK Parti'nin Adayı Nihat Zeybekci yüzde 37,26 oy aldı.

Türkiye, bugün Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullandı. İzmir'de oy kullanma işlemi sabah 08.00'de başladı, saat 17.00'de sona erdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışı, AK Parti Adayı Nihat Zeybekci ile CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Tunç Soyer arasında geçiyor.

İZMİR'DE TUNÇ SOYER ÖNDE

Sandıkların kapanmasının ardından oy sayımına geçildi.

İzmir'deki seçmen sayısı: 3 milyon 253 bin 745

Kurulan sandık sayısı: 10 bin 161

Açılan sandık sayısı: 3 bin 373

Açılan sandık oranı: Yüzde 35,50

CHP'nin Adayı Tunç Soyer: Yüzde 58,28

AK Parti'nin Adayı Nihat Zeybekci: Yüzde 37,26

Politika, Güncel